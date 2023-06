Inbreng Lokaal Betrokken inzake de Voorjaarsnota 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027

STADSKANAAL – In de vergadering van 12 juni 2023 is in de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027 besproken.

De voorjaarsnota is een belangrijk document dat inzicht biedt in de financiële stand van zaken halverwege het jaar. Deze tussentijdse rapportage geeft een update over de realisatie van de begroting en eventuele wijzigingen in de financiële situatie van de gemeente. De voorjaarsnota bevat informatie over de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven tot dat moment, evenals prognoses en bijstellingen voor de rest van het jaar. De perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Stadskanaal is een beleidsdocument dat een toekomstgerichte visie schetst voor de komende jaren. Deze nota vormt de basis voor het financiële en beleidsmatige kader van de gemeente en biedt inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten voor de periode 2024-2027. Het document geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen, uitdagingen en kansen waarmee de gemeente te maken krijgt de komende periode.

Normaal gesproken hebben we bij de bespreking van de Perspectiefnota, Algemene Beschouwingen, maar omdat we afgelopen 30 januari al Algemene Beschouwingen hebben gehad over de Kadernota Perspectief 2023-2033, deze keer geen Algemene Beschouwingen.

Wel konden fracties hun betoog houden over beide stukken. Hierbij de inbreng van Lokaal Betrokken

Voorjaarsnota 2023

Voorzitter,

We lezen op pagina 8 de ontwikkeling van een oorlogsroute en de Proef en beleef route (fietsroutes).

Bij de Algemene Beschouwingen heeft het college de motie van Lokaal Betrokken overgenomen om de fietsroute ‘Proef en Beleef Route’ te initiëren. We zijn blij met deze ontwikkeling op dit moment en we zijn erg benieuwd naar de uitwerking hiervan.

We waarderen de papieren versie van de herdenkingsroute. Doordat deze gratis af te halen is bij de bibliotheek en te gebruiken, wordt deze route laagdrempelig onder de aandacht gebracht.

Vraag: Is dit bij de oorlogsroute en proef en beleef route ook zo?

Vraag: Wordt er ook gekeken naar integreren van de routes in een app? Zoals: ANWB fietsapp of de routeplanner van de fietsbond?

U vraagt ook om een budget van 11500 euro voor het realiseren van deze beide routes. In de uitvoering “Verbinden met de fiets” van de Provincie Groningen, staat het volgende: “Binnen dit uitvoeringsprogramma is er echter wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze fietspaden”

Vraag: Heeft het college alle mogelijkheden tot subsidie onderzocht?

Voorzitter,

Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over de forse toename van het aantal bewaren WOZ-aanslag via NO-Cure-No-Pay bureaus. Deze bezwaren vergen meer tijd dan een regulier bezwaar via de gemeente. Voor het afhandelen van dit soort bezwaren moet tijdelijk extern personeel ingehuurd worden. U vraagt hiervoor een incidenteel budget van 100.000 euro. We lezen in de antwoorden van de technische vragen dat deze toename blijft.

Vraag: Hoe incidenteel blijven deze budgetten dan?

Het onder controle brengen blijkt lastig. Er is het afgelopen jaar geïnformeerd bij de aanslag zelf, hoe bewaar te maken tegen de hoogte van de WOZ (waardering onroerende zaken) en ook op de website van de gemeente staat uitgebreide informatie.

In de beantwoording van de technische vragen lezen we ook dat de gegronde bezwaren enorm zijn gestegen. Onze vraag is dan: Kan het zo zijn dat de taxaties te algemeen beoordeeld worden? En dat daardoor taxaties te hoog uitvallen?

Realistischer taxeren kan op langere termijn ervoor zorgen dat er minder bezwaren worden aangevraagd. Uiteindelijk betalen we met z’n allen de kosten.

Op pagina 23 vraagt u een behoorlijke investering voor de informatievoorziening en automatisering. We gaan akkoord met deze investering, want een goed functionerende ICT- infrastructuur is van groot belang voor de informatiebeveiliging van de gemeente.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend aanwezig zijn, moet onze gemeente ervoor zorgen dat ze over voldoende middelen beschikken om hun netwerken en systemen te beschermen. Een adequaat budget stelt onze gemeente in staat om te investeren in beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware en regelmatige audits . Het niet doen van deze investeringen kan leiden tot verouderde systemen, beveiligingslekken, verminderde productiviteit en een slechtere

dienstverlening aan onze inwoners. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot hogere kosten en wellicht reputatieschade voor de gemeente.

Zoals het nu lijkt wordt de eerste fase gerealiseerd van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal.

Wat is nu het proces? Zijn inwoners al meegenomen na dit nieuws of bent u dit van plan te doen binnen afzienbare tijd? En hoe? Kortom: Hoe gaat het proces eruit zien? Kunt u hier iets over zeggen.

En als laatste voorzitter,

We zien dat de hoeveelheid aanvragen voor het noodfonds later op gang is gekomen. Het noodfonds loopt einde deze maand af. Wat is het plan met betrekking tot dit noodfonds?

Lokaal Betrokken ziet graag dat de einddatum wordt verlengd zodat mogelijk meer huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. Hoe staat het college hier tegenover?

Ingezonden door Lokaal Betrokken