Oldambt organiseert Slimme Bandenpomp servicedag

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAG | LICHT WISSELVALLIGE FASE

Het is een bewolkte en ook grijze dag vandaag, en geregeld valt er wat regen en motregen. Het kan soms behoorlijk druilerig worden maar heel veel regen valt er strikt gezien niet, wel is er vanavond kans op een enkele flinke bui.Tot middernacht is 3 tot 5 mm neerslag mogelijk. Het wordt bij ons nog behoorlijk warm met een maximumtemperatuur van 24 graden, maar vanavond draait de wind naar het noordwesten en daalt de temperatuur geleidelijk tot rond 15 graden.

Er komt met die noordwestenwind ook wat drogere lucht aan al is er vannacht nog veel bewolking met een enkele bui, maar het zorgt morgen voor mooie zonnige perioden met wat stapelwolken. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en windkracht 3 tot 4 uit noordwest tot west.

In het weekend neemt die wind toe naar windkracht 4 tot 5, bovendien is het zaterdagochtend regenachtig en vallen er later nog een paar buien. Er komt dan ook wat zon bij en ook zondag zijn er opklaringen, maar de middagtemperatuur is met 20 graden dan niet bijzonder hoog. En ook zondag is er een matige tot vrij krachtige wind dus heel zomers voelt het dan niet aan. Begin volgende week is er wat minder wind, maar het blijft dan licht wisselvallig met soms een bui.