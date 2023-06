Plaquette Ommelander Ziekenhuis ter ere van vijf jaar Scheemda officieel onthuld

SCHEEMDA – Gisteren is bij het Ommelander Ziekenhuis een plaquette onthuld ter ere van het lustrum van het ziekenhuis in Scheemda. Op 30 juni 2018 werd het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda in gebruik genomen. Op 7 november 2018 werd het Ommelander Ziekenhuis officieel geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, samen met 30 inwoners uit de regio.

Bas Wallis de Vries, voorzitter raad van bestuur: “Ter ere van ons lustrum hebben we een plaquette laten maken door lokale kunstenaar Marten Grupstra. De bewoners die bij de officiële opening met de Koning aanwezig waren, nodigden we opnieuw uit. Een groot deel van deze bewoners was aanwezig bij deze feestelijke gelegenheid. We zijn trots dat we dit samen met onze medewerkers, inwoners, patiënten en bezoekers kunnen vieren. De afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd en hebben we veel bereikt, zodat we onze patiënten de beste zorg kunnen blijven bieden.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Op de foto de officiële onthulling door Bas Wallis de Vries en Brent, de jongst aanwezige inwoner bij de opening en de onthulling van de plaquette.

