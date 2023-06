Antonie Kerstholt: “Burgerwacht in Ter Apel is signaal dat overheid de grip op overlast gevende asielzoekers volledig kwijt is”

TER APEL – Hieronder leest u een opiniestuk geschreven door Antonie Kerstholt, met als titel: Burgerwacht in Ter Apel is signaal dat overheid de grip op overlast gevende asielzoekers volledig kwijt is.



Om haar eigen burgers te beschermen tegen overlast van een relatief kleine groep asielzoekers uit veelal veilige landen hebben de inwoners van Ter Apel een burgerwacht opgericht. Een noodingreep omdat de overheid niet in staat is gebleken om voldoende politiecapaciteit op de been te brengen en te houden om de openbare orde en veiligheid van haar burgers te handhaven in Ter Apel en omgeving.

Het structurele tekort aan politiemensen is een belangrijke oorzaak waarom een beperkte capaciteit van wetshandhavers per regio slechts beschikbaar is voor alle reguliere politietaken in die betrokken regio. Dat meldde de minister van Justitie, mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, deze week in de Tweede Kamer.

Een relatief kleine groep overlast gevende asielzoekers ondermijnt derhalve onze rechtsstaat. Zonder enig perspectief op verbetering van de veiligheid voor de inwoners van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van is.

De Haagse politieke bubbel, regering en een meerderheid in Tweede Kamer, komen niet verder dan het vaststellen dat internationale en nationale wet en regelgeving een effectieve aanpak van deze vorm van overlast thans feitelijk onmogelijk maakt.

De inwoners van Ter Apel zullen naar verwachting vermoedelijk nog een tijd moeten zien te leven met deze voor hen uiterst vervelende woon-en leefsituatie.

Nood breekt wet! Zo luidt het spreekwoord. Voor de situatie in Ter Apel gaat dat zeker op.

Een burgerwacht mag in een rechtsstaat nooit als gewenst en normaal worden beschouwd om overlast tegen te kunnen gaan en om eigen inwoners veiligheid te bieden. Dat moet altijd alleen exclusief zijn voorbehouden aan de Staat.



Nu de Staat aantoonbaar faalt in haar belangrijkste taak om haar eigen burgers in Ter Apel te beschermen dient zij met desnoods spoedwetgeving zorg te dragen dat in Ter Apel 24/7 altijd voldoende capaciteit van politie en/of marechaussee beschikbaar is om inwoners te beschermen tegen overlast.

Zodat de burgerwacht zichzelf weer snel kan opheffen en alleen de Staat de orde en veiligheid weer borgt in Ter Apel en omstreken.

Ingezonden door Antonie Kerstholt (econoom en jurist)