DNA afgenomen anonieme overledene Bourtange

BOURTANGE – Het NFI heeft in de resten van een overledene opgegraven op de begraafplaats in Bourtange. Het gaat om een anoniem graf waarvan de politie zelfs niet meer heeft kunnen achterhalen wanneer de onbekende persoon er is begraven.

Medewerkers van het NFI hebben DNA afgenomen. Dat DNA zal nu worden vergeleken met DNA uit de Europese lijst met langdurig vermisten. Dit soort onderzoek zorgt er soms voor dat de identiteit van een onbekende jaren later alsnog wordt vastgesteld, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Voor nabestaanden is het, ook vele jaren later nog, belangrijk om te weten wat er met hun dierbare is gebeurd.

Bron: Uitvaart.nl