Nieuwe exposities Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In het derde kwartaal van dit jaar exposeren maar liefst drie kunstenaressen in de bibliotheek van Ter Apel namelijk van Mary Stenekes, Mennie Rinsma en Cobie Meijers. Deze drie kunstenaressen zorgen ervoor dat er in de Bibliotheek kleurrijke, vrolijke en soms ook serieuze abstracte kunstwerken en schilderijen te zien zijn.

Mary Stenekes – Lodewijk is geboren in Mussel en na haar pensionering begonnen met schilderen, voornamelijk met acrylverf. Ook maakt beelden van weelderige vrouwenfiguren tot aan strakke beschilderde hakschoenen. Via de lessen en workshops van Cobie Meijers, haar mede exposant, heeft ze zich kunnen ontwikkelen. Mennie Rinsma schildert van abstract tot in details. Mensen, bloemen, landschappen, ogen of kiezen (schilderij hangt bij tandartsenpraktijk Smilez Stadskanaal) het maakt niet uit. Het schilderen heeft ze ook geleerd van Cobie Meijers. Cobie is de naam achter atelier “Les Couleurs”. Ze is op latere leeftijd begonnen met schilderen. Aanvankelijk via autodidactische weg, later onder begeleiding van diverse beeldend kunstenaars bij de teken- en schildergroep in Roden. Samen bundelen deze drie kunstzinnige dames hun krachten in een schildersgroep. Regelmatig zoeken ze elkaar op om ideeën op te doen of om elkaar verder te helpen in hun creatieve ontwikkeling.

De expositie van schilderen is in de maanden juli t/m september te zien en de kunstwerken zijn van juli t/m oktober te zien in de Bibliotheek van Ter Apel. Toegang is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden door Harma de Roo