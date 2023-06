Oekraïense kinderen sluiten wekelijkse activiteiten in de bibliotheek af met een ReleaseParty

BELLINGWOLDE – Vanmiddag sloten Oekraïense kinderen uit de Grenshof hun wekelijke activiteiten in de bibliotheek met een ReleaseParty af.

De bibliotheek van Bellingwolde heeft de afgelopen weken, samen met het Dollardcollege en muziekdocent Eran Wajsenblum uit Bellingwolde een mooie activiteit opgezet. Voor de Oekraïense kinderen, die tijdelijk in De Grenshof in Bellingwolde wonen en de schakelklas van het Dollard College bezoeken, organiseerden ze wekelijks een leerzame vrijdagmiddag in de bibliotheek. Op deze middagen werden spelletjes als dammen, schaken en PimPamPet gespeeld. De jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, hebben hun best gedaan de Nederlandse taal te leren verstaan. Dit was moeilijk, maar het ons bekende spel PimPamPet was hilarisch en succesvol.

Ook de tekenlessen werden graag gevolgd. Met klassieke muziek op de achtergrond werd in tekeningen veel verteld. Samen hebben ze geleerd dat je non-verbaal veel met elkaar kunt delen. “Het Oekraïens hebben we niet onder de knie gekregen, maar wat waren het bijzondere en waardevolle middagen”, vertelt Marga de Graaf van de bibliotheek.

Tijdens deze middagen werd er ook muziek gemaakt. De kinderen hebben onder leiding van DJ Danny Kruishaar en muziekdocent Eran Wajsenblum een eigen nummer geschreven en op muziek gezet. Vanmiddag werd deze periode met een ReleaseParty afgesloten. Trots lieten de kinderen hun nummer horen. Na een instrumentaal intro was er een soort rap in het Engels. De kinderen hebben de tekst en de muziek helemaal zelf bedacht, gespeeld en gemixt. De rap ging over Kirill, een jongen die ook in de Grenshof woont. Je zou denken dat de tekst over oorlog en vrede zou gaan, maar niets is minder waar. Kirill was zijn wachtwoord van zijn telefoon vergeten en wat moet je de hele dag zonder je telefoon doen? Aan het eind van de rap herinnert Kirill zijn wachtwoord weer, maar hij heeft intussen ook ontdekt dat er meer is als de hele dag op je telefoon zitten.

Het was een feestelijke middag, die naast Marga de Graaf ook werd bijgewoond door vrijwilligster Rianne, Harko Barla, directeur van Dollard College Bellingwolde, DJ Danny Kruishaar, Eran Wajsenblum en tolk Victoria. Er waren diverse lekkernijen en een gedeelte van de bibliotheek was versierd. Na afloop kregen alle kinderen een usb stick met daarop hun nummer. De versiersels mochten mee, zodat ze “thuis” in de Grenshof het feestje nog een keer dunnetjes over kunnen doen.

Foto’s: Catharina Glazenburg

HIER vindt u alle foto’s