RUN mateloos populair bij 10 km lopers

WINSCHOTEN – De RUN in Winschoten is mateloos populair bij de 10 km lopers, mede omdat het een estafette is en je met het hele team de afstand van 100 km aflegt, gelijk aan de Ultralopers.

Vaak hebben we gehoord dat men zegt: ” Ja, ik zou de RUN graag willen lopen, maar ik heb geen team!” of “We zijn wel met een aantal mensen, maar net te weinig om een team te maken!” Wij, als RUN organisatie, willen hierin graag helpen, door een team compleet te maken, zodat je heerlijk de RUN kunt gaan lopen met b.v. je bedrijf, club, vriendengroep etc. of je vriend, vriendin of groepje. Het kan dus werken vanaf 2 kanten. Heb je bijna een team, maar je komt een paar mensen te kort, meld je bij Erik Meijer, racedirector RUN, racedirector@runwinschoten.nl Wil(len) je/jullie de RUN graag lopen, maar je hebt geen team, meld je bij Erik Meijer, racedirector RUN, racedirector@runwinschoten.nl Geef aan wat je nodig bent en we gaan proberen dit samen te brengen en je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang! Samen proberen we dit voor iedereen leuk te maken.

10 x 10 km Estafette Training Clinics

De Run van Winschoten en hardloopspecialist Guido van Weeren slaan de handen ineen. Van Weeren is bekend als coach en heeft gewerkt met Noordelijke topatleten als Piet Wiersma (Nederlands recordhouder 100km en oud winnaar van de Run), Tom Hendrikse (2.12 op de marathon) en Danaid Prinsen (Nederlands kampioene 800 meter, komend van av Aquilo)

Speciaal voor de teams van de 10x10km estafette is er een interessante hardloopclinic ontworpen als voorbereiding op de 10 kilometer van de Run. De clinic bestaat uit een interactieve presentatie waarin interessante weetjes en anekdotes verteld worden over het lopen van een 10 kilometer. Daarna volgt een gezamenlijke hardlooptraining die het team voorbereid richting de Run van Winschoten.

Willen jullie met je team een goed startpunt of inspiratie creëren richting de 10x10km? Of hebben jullie coaching nodig in de voorbereiding. Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden. Wees er snel bij, want vol = vol. Informatie : Erik Meijer / racedirector@runwinschoten

Wandelen

De wandelroutes zijn klaar voor 9 september 2023.

Dit jaar brengen de diverse wandeltochten je in de richting van Heiligerlee en Westerlee. Er zijn drie afstanden: 10 km, 20 km en 30 km. Het leuke is dat het 9 september ook de Open Monumentendag is en het is de wandelorganisatie gelukt dat je door diverse monumenten mag wandelen. Verder prachtige parken en natuurgebieden zijn onderdeel van het wandelen.



De start en finish zijn bij Sporthal Stikkerlaan in Winschoten, midden in het bruisende start/finish gebied van de RUN Winschoten, zodat u ook de sfeer van de RUN meemaakt. Kijk voor deelname op www.runwinschoten.nl en schrijf je in!

Oldenburger Fritom Lutje RUN 2023

Op vrijdagmiddag 8 september is de Lutje RUN op de atletiekbaan van atletiekvereniging Aquilo, wat zich bevindt aan Bovenburen, vlakbij de Rotonde aan de Beersterweg. Oldenburger Fritom Veendam, heeft zich voor 2023 verbonden als hoofdsponsor van de Lutje RUN, waarbij de subsponsor Speulparadies uit Beerta zeker niet vergeten mag worden. Hier kunnen alle jonge hardlopers vanaf 4 jaar kennis maken met de Lutje RUN op een atletiekbaan en samen met de familie genieten van de sfeer, die er gemaakt wordt door de jonge lopers en hun familie en toeschouwers. De RUN en Aquilo zorgen dat iedereen op deze nieuwe plek zich thuis gaat voelen en dat er genoeg te zien en te doen is. Op zaterdag 2 september is er de Lutje Opstap, wat een training is voor de Lutje Run. Deze training is ook op het parcours van atletiekvereniging Aquilo en begint om 10.00 uur

Kijk voor deelname op www.runwinschoten.nl en schrijf je in!

Fun RUN

De Fun RUN wordt dit jaar op 8 september vooraf aan de Lutje RUN gelopen, ook op de atletiekbaan van Aquilo. Wandelen, nordic walking, hardlopen, in de rolstoel enz. dit mag allemaal, kortom: bijna iedereen is welkom bij de FunRUN (skeelers, skelters, rolschaatsen of skateboards mogen niet op de baan). Kijk voor deelname op www.runwinschoten.nl en schrijf je in!

100 km en 50 km Ultraloop

Gezien de inschrijving tot op heden belooft dit weer een prachtig lopersveld te worden, waarbij diverse favorieten aanwezig zullen zijn, zowel nationaal als internationaal. Het Nederlands Kampioenschap 100 km wordt tijdens de RUN gelopen, zowel bij de dames als bij de heren. Bij de 50 km is geen Nederlands Kampioenschap te verdelen, maar het is wel wat als je de RUN 50 km wint.

Uitbreiding Lopersdorp 10 x 10 km met een klein event

Dit zit direct na Start/Finish en hier zijn vele teams te vinden van de 10 x 10 km estafette met hun tenten.

Wij richten hier ook een klein event terrein in, waar u terecht kunt voor een hapje, drankje, muziek en waarbij de kinderen niet worden vergeten. We hopen dat dit een aanzet wordt om het lopersdorp te bezoeken en je de sfeer van de RUN heel goed kunt proeven!

Ingezonden door Hans Olthof

Voorzitter Run Winschoten