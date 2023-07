Sander, Patrick en Marcel doen mee aan The Carbage run

BELLINGWOLDE – Vandaag zijn Sander, Patrick en Marcel vertrokken om mee te doen aan The Carbage run.

The Carbage run is een 5-daagse rally door Europa in een barrel van max. 500 Euro. Het is in 2009 in Nederland begonnen en uitgegroeid tot de grootste gekste Road Trip van Europa met verschillende edities in binnen- en buitenland. Jaarlijks doen er vele mensen mee aan allerlei verschillende edities van The Ultimate Road Trip die bijna altijd uitverkocht zijn.

De uitdaging

Het is de uitdaging om met een oud barrel een fantastische 5-daagse Road Trip door Europa af te leggen van een paar duizend kilometer. De route is elk jaar anders en brengt je over de mooiste wegen van Europa naar bijzondere plekken waarvan je het bestaan niet eens wist. The Carbage run gaat niet om snelheid en/of tijd maar wel om creativiteit, gekkigheid, avontuur en lol maken!

Het gaat er niet om wie het eerste aankomt maar je kunt wel prijzen winnen. Elke dag krijgen de deelnemers opdrachten mee waarmee ze punten kunnen scoren. Het team met de meeste punten aan het einde van de week wint. De opdrachten gaan ze in bizarre situaties brengen waar ze nog lang over na zullen praten.

Met een oud barrel is de kans natuurlijk groot dat je pech krijgt onderweg. En dat is nou precies de bedoeling! Je bent geen echte Carbage runner als je auto het niet begeeft. The Carbage run heeft geen sleepwagen, pechservice of technische dienst maar de deelnemers staan er zeker niet alleen voor. Van je mede-runners moet je het hebben en dat is de afgelopen jaren gebleken: runners helpen elkaar altijd!

Edities

Voor de Nederlanders en Belgen worden jaarlijks 5 edities van the Carbage run georganiseerd:

– 2 verschillende Zomer edities

– 2 verschillende Winter edities

– 1 Brommer editie

De auto

De auto waarin wordt deelgenomen mag een dagwaarde hebben van maximaal 500 Euro. Daarnaast mag het voertuig niet jonger zijn dan bouwjaar 2000. Deelnemers worden uitgedaagd om met een zo origineel mogelijke auto aan de start te verschijnen. Natuurlijk moet het voertuig aan alle wettelijke eisen voldoen en moet deze APK gekeurd zijn. Daarnaast is een verzekering verplicht.

Bij de zomer edities van the Carbage run wordt er een speciale Carbage run Camping gebouwd. Elke avond in een ander land, in een andere stad. Slapen, eten, drinken, gezelligheid en entertainment. Het is zeker niet luxe, maar alle voorzieningen zijn aanwezig. .

De route

De route is elk jaar anders dus elke keer een nieuw avontuur. Dit geldt voor alle edities. Maandag gaat de zomereditie naar Roemenië van start. Sander, Patrick en Marcel uit Bellingwolde behoren tot de deelnemers. Vanmorgen vertrokken zij naar het startpunt in het oosten van Duitsland, vlakbij het 3-landenpunt van Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland. Vervolgens gaan ze door Hongarije, Servië, Kroatië, Slovenië en Roemenië. De finish zal in Oostenrijk zijn. Deze route gaat door het Făgărașgebergte, is het hoogste gebergte van de Zevenburgse Alpen in Roemenië (de Zuidelijke Karpaten) en wordt daarmee misschien wel de mooiste route in de geschiedenis van the Carbage run.

U kunt ze HIER volgen.

Bron: The Carbage run