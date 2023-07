Fotoreportage van “de Eendepoel” in Sellingen

SELLINGEN – Dit weekend waren op initiatief van groei&bloei weer veel open tuinen te bezoeken in de Groninger tuinestafette. Een van de open tuinen in Westerwolde was De Eendepoel van Johan en Albert Bovée aan de Ter Apelerstraat in Sellingen.

Rond het rijksmonument ‘de Eendepoel’ in Sellingen, de naam op de gevel van deze monumentale boerderij, is ook de naam van de 10.000 m2 grote tuin: ‘de Eendepoel’. Al vanaf het moment dat de eigenaars het pand betrokken is begonnen met het aanleggen van de tuin. Met behoud van de oude bomen en struiken. Langs de oprit met de 100-jarige acacia’s zijn rozenperken aangelegd. In de vaste plantenborders een grote verzameling grassen, Irissen, Hemerocallis en bijzondere vaste planten.

Foto’s: Johannes Velthuis