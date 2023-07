Willie en Deddie Oosterveld waren zaterdag 1 juli 60 jaar getrouwd

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG | KOELE PERIODE

Het is vandaag een typisch wisselvallige zomerdag om de week mee te beginnen, want vaak is er wat zon maar regelmatig is het ook zwaar bewolkt. En uit de donkere lucht ook een bui vallen. Maar het is geen erg regenachtige dag, pas later vanavond is er meer kans op regen en dan is er bij een bui ook kans op windstoten. Tot die tijd is de maximumtemperatuur vandaag zo’n 19 graden en er is een matige wind uit west tot zuidwest, vanavond en vannacht is er dus meer wind.

Vannacht blijft er trouwens kans op een bui maar overdag is het morgen de meeste tijd weer droog en dan is er regelmatig wat zon. De middagtemperatuur ligt morgen rond 20 graden. Dat is niet erg warm voor de zomer, maar er is dan maar een matige wind en dat scheelt dan weer.

Woensdagnacht komt er net als vanavond een buienstoring langs. Die kan intensiever worden met een paar flinke regen- en onweersbuien. Dan is de kans op windstoten ook groter en er is dan ook een goede kans op 10 mm of meer.

Donderdag is er nog kans op een enkele bui maar daarna is het droger en warmer: in het volgende weekend is 30 graden mogelijk.