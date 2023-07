Dankbaar werk voor vrijwilligers van Humanitas

OLDAMBT – In het kader van de reeks ‘Vrijwilliger van de maand’, een rubriek ter waardering en promotie van het vrijwilligerswerk in Oldambt, bezocht wethouder Gert Engelkens de vrijwilligers van Humanitas Oldambt. In het Ontmoetingscentrum Robinia Oldambt, op de begraafplaats in Winschoten, werd hij hartelijk ontvangen door zes vrijwilligers van Humanitas Oldambt.

Ria de Groot, secretaris van Humanitas afdeling Oldambt, steekt van wal door te vertellen dat ze erg blij is met het Ontmoetingscentrum Robinia. Vóór corona werd deze plek in de weekenden gebruikt door mensen die een bezoek brachten aan de begraafplaats. In het Ontmoetingscentrum kon men terecht voor een kopje koffie of thee en om deelgenoten te ontmoeten. Helaas liepen de bezoeken sinds corona erg terug en wordt het gebouw niet meer als dusdanig gebruikt. Humanitas maakt echter dankbaar gebruik van het Ontmoetingscentrum, voor vergaderingen met elkaar én eventueel voor gesprekken met deelnemers (bij Humanitas spreken ze over deelnemers en niet over cliënten).

Verschillende werkgroepen Humanitas Oldambt

Ria heeft van iedere werkgroep binnen Humanitas één vrijwilliger uitgenodigd om bij het gesprek met wethouder Gert Engelkens aanwezig te zijn. Want wist jij dat er verschillende werkgroepen zijn binnen Humanitas? Er is een Vriendschapskring, een groep voor Taalondersteuning, een Thuisadministratiegroep, een groep Samen Doen en een groep voor Rouwverwerking. Mensen die hulp zoeken komen binnen bij het bestuur, in dit geval Ria, zij brengt ze vervolgens in contact met de vrijwilligers van de voor de hand liggende werkgroep. De aanwezige vrijwilligers vertellen om de beurt iets over hun groep.

Vriendschapskring

Anita is coördinator van de Vriendschapskring. Elke twee weken organiseren de vrijwilligers van de Vriendschapskring een activiteit op een zaterdag of donderdagavond voor mensen met een verstandelijke beperking. Activiteiten variëren van meelopen met de avondvierdaagse tot een bezoek aan een molen en van midgetgolf tot aan een bezoek aan een zwembad. De Vriendschapskring bestaat uit 25 deelnemers tussen de 20 en 70 jaar. Zij worden begeleid door een groep van twaalf vrijwilligers. “We kunnen maximaal 25 deelnemers behappen, sommige mensen hebben namelijk één op één begeleiding nodig. We laten pas weer iemand toe wanneer er ruimte is ontstaan. Indien er ruimte is, houden we een intakegesprek. Omdat we een hechte groep zijn, vinden we het belangrijk dat een nieuwe deelnemer goed in de groep past”, vertelt Anita. “Het is een behoorlijke organisatie om de activiteiten te regelen, maar je krijgt er veel voor terug. Het is erg dankbaar werk.”

Taalondersteuning en (voor)lezen

Na Anita komt Herma aan het woord. Zij leest sinds drie jaar voor aan gezinnen met jonge kinderen. Op dit moment heeft ze een gezin met twee kinderen, een jongetje van 6 en een meisje van 10 jaar. Aan het jongetje leest ze voor en het meisje helpt ze met begrijpend lezen. “De meeste gezinnen hebben geen Nederlandse achtergrond, ze spreken vaak Engels, Chinees of Arabisch. Op school leren de kinderen Nederlands, maar doordat ze thuis een andere taal spreken gaat de ontwikkeling soms wat langzamer. Door wekelijks voor te lezen help ik deze kinderen met hun Nederlandse taal”, aldus Herma. “We zijn met tien vrijwilligers en lezen voor aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Wanneer ze van de basisschool af gaan, stopt onze hulp. Maar soms stopt het ook eerder hoor, bijvoorbeeld wanneer kinderen een redelijk goed leesniveau hebben ontwikkeld, ze geen zin meer hebben of gaan verhuizen.”

Thuisadministratie

Conny is één van de vrijwilligers van de groep Thuisadministratie. De werkgroep bestaat uit tien vrijwilligers die naar mensen toegaan die het (financiële) overzicht kwijt zijn. Ze bieden voornamelijk kortstondige hulp: ze helpen de deelnemers om overzicht te krijgen en gaan dan weer verder. Er zijn echter ook gezinnen die langer ondersteuning nodig hebben. “Voor veel mensen is de drempel hoog om contact op te nemen. Het is ons immers met de paplepel ingegoten om niet over geld te praten. Over schulden praten, is helemaal not done. Deelnemers komen meestal binnen via STAP, VKB of maatschappelijk werk. Door veel met hen te praten en tips te geven, krijgen ze meestal zelf de boel weer op orde. Het is een dankbare taak om hen op weg te helpen, waarbij we wel zorgen dat de deelnemers zelf de regie houden en zelf verantwoordelijk zijn”, aldus Conny.

Rouwverwerking

Niesje is van de groep Rouwverwerking. Deze groep bestaat uit drie vrijwilligers die contact hebben met deelnemers die iemand zijn verloren. Niesje heeft meerdere mensen met wie ze regelmatig contact heeft. Met de één meer dan de ander. “Het gaat altijd op verzoek van de deelnemer. De één wil maar één keer een gesprek om zijn/haar hart te luchten, de ander wil regelmatig contact, en bij weer een ander zit er langere tijd tussen de afspraken. Meestal appt iemand, omdat hij/zij even niet goed in zijn/haar vel zit. Dan spreken we af en kletsen we wat of we gaan wandelen, dat praat altijd makkelijk, omdat je elkaar niet aan hoeft te kijken”, zegt ze. “Het is vooral luisteren en begrip tonen en dat doe ik graag.”

Samen Doen

Last but not least is het woord aan Hein. Hein is vrijwilliger bij de groep Samen Doen. Deze groep bestaat uit zeven vrijwilligers die één op één contact hebben met deelnemers. Hein heeft zelf contact met twee personen. Eén persoon heeft een roerig verleden en is erg chaotisch. Wat begon als een keer samen boodschappen doen, is uitgegroeid tot een echt vertrouwensband. De tweede persoon is een beginnend dementerende man die samenwoont met zijn vrouw. “Voor haar is het ontzettend zwaar. Doordat ik af en toe een kopje koffie met meneer ga drinken of de stad met hem in ga, kan zijn vrouw even iets voor haarzelf doen. Het is fijn dat je iemand daar mee kunt helpen”, zegt hij. Ook wanneer mensen zich eenzaam voelen, gaan de vrijwilligers uit deze groep met ze op stap. Denk aan samen wandelen, samen fietsen of een bezoek brengen aan de markt.

Uitgangspunt Humanitas

Het uitgangspunt van Humanitas is dat mensen een jaar ondersteund en op weg geholpen worden en dat het daarna afgebouwd wordt. In de praktijk gaat het echter anders. “Sommige mensen moet je langdurig ondersteunen, anders vallen ze terug. Daar doen wij niet moeilijk over. Het is dankbaar werk, maar je moet er wel in investeren”, neemt Ria het woord weer over nadat alle aanwezige vrijwilligers aan het woord zijn geweest. Wethouder Gert Engelkens geeft aan dat hij het mooi vindt om de verhalen te horen. “Ik weet als Wethouder Zorg en Welzijn natuurlijk wat Humanitas voor onze inwoners doet, maar ik vind het nog mooier om het vanuit de vrijwilligers zelf te horen. Zo krijg je er nog meer beeld bij”, zegt hij.

Bestuursleden gezocht

Op de vraag van Gert of Humanitas nog op zoek is naar vrijwilligers antwoordt Ria: “Vrijwilligers zijn altijd welkom. Waar we op dit moment echt naar op zoek zijn, zijn bestuursleden. We zijn nu met zijn drieën, maar twee erbij zou erg fijn zijn. Ze moeten dan wel affiniteit hebben met wat we doen én graag verbinding willen leggen tussen alle vrijwilligers en verschillende werkgroepen. We doen het immers samen!” Spreekt een bestuursfunctie bij Humanitas je aan? Stuur dan een mail naar oldambt@humanitas.nl.

Ingezonden