Start uitvoering Kans voor Schans

BAD NIEUWESCHANS – Begin juni was het dan zo ver en ging de eerste ‘schop in de grond’. Een parkeerplaats bij bos Houwingaham is het eerste project dat gerealiseerd is in de aanpak Kans voor Schans. In deze aanpak worden tien projecten, ingebracht door inwoners van Bad Nieuweschans, de gemeente Oldambt, Acantus en welzijnsorganisatie SWO, die woningen en de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

Dorpsbelangen is erg blij dat de uitvoering gestart is. “Er wordt een aantal lang gekoesterde wensen in het dorp vervuld”, aldus Harm Arend Meijer, secretaris van de vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans. Zo is er in het dorp al 20 jaar geen nieuwe woning gebouwd. Daar brengt Acantus nu verandering in met de bouw van huurwoningen aan het Molenbastion. “Wij willen goed en betaalbaar wonen en leven in dit mooie dorp mogelijk maken”, zegt Anita Tijsma, bestuurder van Acantus daarover. “Leefbaarheid is een belangrijk thema voor onze huurders en voor ons. Heel fijn dat we daar samen aan werken.”

Fijn wonen in de toekomst

Behalve nieuwbouw van huurwoningen worden (huur-)woningen in het dorp verbeterd en verduurzaamd, rotte kiezen aangepakt, gaat er als pilot een huurwoning van het gas af en worden verschillende fiets- en voetpaden in het dorp verbeterd. Ook is er de wens om het schoolplein te herinrichten en de historische parel van het dorp, de Voorstraat, een beetje op te poetsen. Een trotse wethouder Gert Engelkens: “het is fijn om te zien dat we met verenigde krachten de schouders eronder zetten om de leefbaarheid in Bad Nieuweschans te verbeteren. Of het nu om wonen, energie-armoede of het aanpakken van fietspaden gaat, samen staan we sterk(er)!”

Er ontstaat positieve energie in het dorp. Als kers op de taart kunnen Schanskers binnenkort terecht in een ‘Huiskamer van het dorp’. Voor gezelligheid, maar ook voor informatie over alle activiteiten en projecten in het dorp. Er gebeurt immers heel veel!

De aanpak Kans voor Schans is gestart met middelen uit de Regiodeal Oost-Groningen. Voor de aanpak is een kleine miljoen euro beschikbaar. De Regiodeal werkt aan brede welvaart in de regio door projecten op het gebied van Wonen, Gezondheid, Werken en Leren. Kans voor Schans is ontstaan uit het thema Wonen met het doel om gebiedsgericht woningen en de woonomgeving in het dorp te verbeteren.

Ingezonden