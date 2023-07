DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de avond/nacht van maandag op dinsdag is uit een aanbouw zijnde woning aan de Graf-Edzard-Straße 50 meter stroomkabel gestolen. De kabel was al gemonteerd. De daders hebben de kabel uit het plafond en de wanden gesneden.

Börger

Rond half twaalf vanmorgen is aan de Glupen de lading van een vuilnisauto in brand gevlogen. De chauffeur heeft een deel van de lading op de weg gekiept. De brandweer heeft de zaak geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Meppen

Aan de Neuen Markt in Meppen is vanmorgen om 10.50 uur een 16 jarige motorrijder aangereden. Het slachtoffer werd door een 51 jarige automobiliste over het hoofd gezien toen zij haar auto in een parkeervak wilde draaien. De motorrijder is naar een ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt 11.000 euro.

Gisteravond vond op de B402 bij Meppen om 17.40 uur een ongeval plaats. Na een vermeende diefstal in Nederland waren Nederlandse hulpdiensten van plan een busje te controleren. De 27-jarige bestuurder en zijn 21-jarige passagier ontsnapten aan deze controle en reden met hoge snelheid weg. In Meppen waren de twee mannen van plan om bij de kruising met de A31 de Autobahn richting Oberhausen op te rijden. De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Beide betrokken partijen bleven ongedeerd. De bestuurder was onder invloed van verdovende middelen. Beide inzittenden van het voertuig zijn aangehouden. In het busje werden vermoedelijk gestolen e-bikes aangetroffen.

Op 28 juni omstreeks 8.05 uur vond in Meppen aan de Burgstrasse een verkeersongeval plaats. Een wit busje reed door de Burgstrasse in de richting van de Obergerichtsstrasse. Voor het busje reden twee fietsers. De bestuurster van het busje toeterde en kwam snel dichterbij, waardoor de ene fietsster naar rechts moest uitwijken en in botsing kwam met de andere. De fietsster kwam ten val en liep lichte verwondingen op. De bestuurster van het witte busje stopte even, maar reed toen plotseling door. Getuigen van het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen.

Haren

Vannacht is om 00.10 uur bij een filiaal van een bank aan de Tengestraße in Haren ingebroken. De daders hebben een glazen schuifdeur beschadigd om binnen te komen. Ze zijn zonder buit in onbekende richting gevlucht. De schade bedraagt 10.000 euro.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Rhede, Emlichheim

De politie is tot drie uur vanmiddag 44 keer uitgerukt voor stormschade. In het hele gebied waaiden bomen en takken op wegen.

In Rhede is een 64 jarige vrouw overleden toen zij tijdens een wandeling aan de Sudende werd getroffen door een omgewaaide boom. De vrouw overleed op de plaats van het ongeval.

In Emlichheim viel om kwart voor twaalf aan de Mülenweg een boom op een vrachtwagen. Hierbij raakte niemand gewond.

Regiopolitie Leer

Tussen 10.45 3n 15.40 uur is de politie 28 keer uitgerukt voor stormschade. De meeste meldingen betroffen omgevallen bomen en afgebroken takken. Aan de Bingumer Deich viel een boom op een auto. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Om 13.20 uur verloor op de A31 een vrachtwagen een dekzeil en daardoor een deel van de lading. De L15 tussen Jemgum en Midlum is afgesloten omdat daar een boom op omvallen staat. De brandweer is bezig de boom te verwijderen.