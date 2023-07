Live blog: Storm Poly trekt over ons land

Storm Poly trekt over ons land. Voor een gedeelte van Nederland is code rood afgegeven. In Groningen en Drenthe is vooralsnog code oranje van kracht. Voor Noord Holland is een NL Alert afgegeven vanwege extreme weersomstandigheden. Mensen worden geadviseerd binnen te blijven. Schiphol schrapt veel vluchten.

Friesland, het Waddengebied, Drenthe, Groningen en Overijssel krijgen te maken met zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur.

Scholen

Winkler Prins en Ubbo Emmius stoppen met de lessen.

Afgelastingen

De wandeling van Wandelen Werkt werd vanmorgen al vroeg afgelast. Ook de braderie in Onstwedde gaat niet door. Deze wordt verplaatst naar 19 juli.

Rijexamens zijn gecanceld.

Bezorgdiensten liggen (grotendeels) stil

Delen van Wildlands zijn dicht.

Treinverkeer

NS schrapt vanaf 9.30 uur al het treinverkeer in Noord-Nederland

Live Blog

Inmiddels komen ook in onze regio de meldingen van stormschade binnen. Wij houden in deze live blog voor de meldingen in onze regio bij:

11.08 uur stormschade Winschoterweg Blijham

11.15 uur stormschade Herenstraat Sappemeer

11.40 uur stormschade Borgerspark Veendam

11.47 uur stormschade Ekamperweg Finsterwolde. Daar viel een boom op een woning.

11.50 uur stormschade Kolkenweg Westerlee

12.05 uur stormschade Oudeweg Westerbroek

12.07 uur stormschade Ekamperweg Finsterwolde