Vandaag in De Dag Vanmorgen

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde) . RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: De Dag Vanmorgen, gepresenteerd door Oscar Bolsenbroek en Tedo Swarts. Het programma bestaat naast gevarieerd muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.45 Frency Heidekamp – NK Windhondenrennen Oude Pekela

10.15 Jolanda Tiggelaar – Kerkje ‘t Moment in Veelerveen met optreden Erwin de Vries

10.45 Marieke Wolfs – Open dag zorgboerderij Hooghei in Onstwedde

11.15 Peter Shaw – Concert Harm Hoeve in de Magnuskerk in Bellingwolde

11.45 Marjoleine van Klaveren – Klimaatburgemeester gezocht gemeente Westerwolde

Groningen1 is een streekomroep en een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.