Veel rook bij woningbrand Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 juli, 07.00 uur door John Havinga

VANDAAG REGEN EN WIND | EIND VAN DE WEEK WARM

We krijgen vandaag te maken met een stormlaag dat aan de kust en op het IJsselmeer voor storm en (zeer) zware windstoten gaat zorgen. In Oost-Groningen en regio Westerwolde zal dat resulteren in een wind die van zuid naar west draait, toenemend tot gemiddeld windkracht 6 à 7 en zware windstoten tot circa 90km/uur. De piek van de windsnelheid ligt rond het middaguur – 13 uur. Daarna neemt de wind in snelheid weer geleidelijk af. Het wordt een dag met bewolking en perioden met regen en temperaturen rond 16 à 17 graden.

Morgen krijgen we nog een enkele bui en geregeld zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Een stuk vriendelijker met een matige zuidwestenwind. De buien zullen ook niet heel actief zijn. Daarmee is de donderdag een opstapje naar een warm weekend.

Snel stijgende temperatuur gevolgd door onweersbuien. De temperatuur gaat snel omhoog: vrijdagmiddag wordt het zomers met 25 graden en zaterdag komt het kwik uit op ongeveer 30 graden. Zondagmiddag schommelt het kwik rond 28 graden. Het ziet ernaar uit dat er op zondag namelijk buien met onweer tot ontwikkeling zullen komen, die de warmte weer verdrijven. Maandag en dinsdag zijn er namelijk ook buien en komt het kwik te liggen tussen 21 en 23 graden.