Bijna uitgestorven vissen in WILDLANDS

EMMEN – De hooglandkarper, tiro dorado, tijgertandkarper, tequilavis, Ameca elrits en de San Marcos-tandkarper…Misschien niet direct vissennamen die jou wat zeggen, maar binnenkort zijn ze allemaal in twee aquaria in Animazia in Serenga te bekijken. Het zijn geen grote vissen en ze zijn niet opvallend mooi, maar wat ze gemeen hebben is dat ze bijna niet meer voorkomen in het wild. Dat maakt ze wel heel bijzonder en belangrijker nog: WILDLANDS gaat er alles aan doen om met ze te kweken en ze zo van uitsterven te behoeden.

San Marcos-tandkarper bijna uitgestorven

Neem bijvoorbeeld de San Marcos-tandkarper (Xenotoca doadrioi): van deze soort is meer dan 50% van de wilde populatie verdwenen (oorspronkelijk komt deze soort voor in Mexico). Dit komt onder andere door vervuiling van het water. Ook zwemmen er veel andere vissoorten in hun leefgebied die er niet van nature voorkomen en deze tandkarpers wegconcurreren. De San Marcos-tandkarper staat op de rode lijst van de IUCN met de afkorting CR. Dat staat voor critically endangered, oftewel er is voor deze soort een heel hoog risico op uitsterven in het wild.

Twee soorten in het wild al uitgestorven

Twee van de soorten in WILDLANDS, de Ameca elrits en de tiro dorado, staan zelfs met EW op de rode lijst. Dit staat voor extinct in the wild; deze soort is alleen nog in dierenparken te vinden. Door het EEP (fokprogramma) worden deze vissen binnen dierenparken gekweekt en wanneer alle omstandigheden gunstig zijn weer terug geïntroduceerd in hun natuurlijke leefomgeving.

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron over de status van dier- en plantsoorten over de hele wereld. Door te laten zien welke dier- en plantsoorten het meeste risico lopen op uitsterven moedigt de Rode Lijst aan tot actie om soorten te beschermen. Het redden van soorten is nodig: niet alleen omdat planten en dieren een recht hebben om te overleven, maar ook omdat wij de natuur nodig hebben om te overleven. De natuur voorziet de mens van belangrijke middelen zoals medicijnen, voedsel, water en grondstoffen en daar moeten we zuinig op zijn.

