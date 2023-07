Dorp Vlagtwedde bloeit ……

VLAGTWEDDE – De Vereniging van dorpsbelangen Vlagtwedde heeft samen met de winkeliersgroep een werkgroep opgericht met als doel om een plan te ontwerpen om het dorp en de entree naar het

dorp nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen. Het gaat dan om staande

bloembakken en/of hangende bloembakken aan lantaarnpalen met bolgewassen in het voorjaar

en fleurige bloemen in de zomermaanden. Dit plan hopen we in 2024 te realiseren.



Om alvast een begin te maken, hebben we gevraagd het aantal houten bloembakken uit te

breiden. En dat is gelukt! Sinds kort staan er in het dorp meer houten bloembakken met vrolijke

bloemen erin. Afeer, de werkvoorzieningsschap voor mensen met een arbeidsbeperking heeft

deze geleverd en verzorgt ze ook deze zomer.



Binnenkort gaat de werkgroep in overleg met Afeer om te kijken of we volgend jaar nog meer

kunnen samenwerken en zo Vlagtwedde nog meer op kunnen fleuren. Daarbij hopen we meerdere

partijen, zoals de gemeente en dagbesteding ’t Kraaiennust, bij dit fleurige project te kunnen

betrekken. Samen kunnen we meer.



Vlagtwedde is verkozen tot beste winkelgebied in de provincie Groningen en een dorp met veel

groen en kleur kan daar zeker aan bijdragen!

Ingezonden