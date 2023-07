Dorpsraad Blijham plaatst bankjes in het Palaios Arboretum

BLIJHAM – Tijdens een wandeling door het Palaios Arboretum kunt u even uitrusten op een van de nieuw geplaatste bankjes.

In het Palaios Arboretum aan de Raadhuisstraat in Blijham zijn deze week drie bankjes geplaatst. Zo kunt u tijdens een wandeling even uitrusten en genieten van de tientallen verschillende bomen die door de heer Wiecher Huisman, dendroloog en bomenkenner uit Gasselte, tijdens een zoektocht langs kwekers in Nederland, Duitsland en België op de kop zijn getikt. Het zijn soorten, die hier miljoenen jaren geleden ook stonden, zoals: Wijnstok, Esdoorn, Suikerwerk, Pekanoot, Japanse Cypers, Japanse Walnoot en Douglasspar. Ook zijn inmiddels in het Palaios Arboretum de paden met olivijn split, een mineraal dat CO2 uit de lucht opneemt, aangelegd.

In het parkje aan het Berkenpad, in de boomgaard arboretum in een deel van park Blanckenborg en bij de geplante Ginkgo Biloba (Japanse Notenboom) voor de kerk zijn eveneens bankjes geplaatst. Dit alles op initiatief van Dorpsraad Blijham. De bankjes zijn door Henry Fischer uit Wedde gemaakt.

Bij de bomen die in december langs de Kruisstraat, langs de oprit naar de kerk, bij de ijsbaan, aan het Berkenpad en in het Blijhamster bos zijn geplant worden binnenkort nog naambordjes geplaatst.

Foto’s: Mazzelmoaze