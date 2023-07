Groningen werkt aan sterker en positiever imago Succesvolle tweede GRO-show in het Forum

GRONINGEN – Groningen is een bijzondere plek. Groningers weten dat als geen ander. In Groningen gebeurt er veel en het leven is er goed. Het is hoog tijd dat de rest van Nederland dit ook weet. Daarom wordt gezamenlijk gewerkt aan een sterker en positiever imago. Marketing Groningen heeft met honderden Groningers een verhaal ontwikkeld dat de unieke kracht van Groningen belicht. Dit verhaal laat duidelijk zien waarom er niets boven Groningen gaat. De kernboodschap is dat Groningen dé plek is voor positieve groei: “Gelukkig ben je in Groningen.” Om dit verhaal zo effectief mogelijk te verspreiden, is het belangrijk om het met één stem uit te dragen.



Tweede GRO-show in het Forum

Woensdag 5 juli stond geheel in het teken van de tweede ‘GRO-show’. Het evenement met als doel om met één stem het verhaal over de kracht van Groningen uit te dragen. Op uitnodiging van burgemeesters Koen Schuiling en Adriaan Hoogendoorn waren vele bestuurders, ondernemers, inwoners uit de gemeenten Midden-Groningen en Groningen aanwezig. Naast inspirerende verhalen kregen de deelnemers de oproep om een vleugje Groningen toe te voegen aan zijn of haar verhaal. Iedere keer anders, aangepast aan de situatie of doelgroep, maar altijd met dezelfde kernboodschap.



Op www.toolsvoortrots.nl staan bouwstenen waarmee iedereen zijn of haar verhaal over Groningen kan vormgeven. Samen zetten we Groningen op de kaart als dé plek voor positieve groei.



Samen sterker

De GRO-shows worden georganiseerd door Marketing Groningen in opdracht van Nationaal Programma Groningen, het Akkoord van Groningen, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Na deze GRO-show volgt er nog een laatste editie voor de gemeenten Het Hogeland, Westerkwartier en Eemsdelta. Al eerder vond de eerste editie plaats in Oost-Groningen. Kijk voor meer informatie op www.gro-show.nl.





