Independer: Aantal wegrijders na ongeval in Groningen toegenomen met 17,7%

GRONINGEN – Wegrijden na een ongeval is strafbaar. Toch ging het in de provincie Groningen vorig jaar vaak fout. Bijna 4.250 keer werd aangifte gedaan door slachtoffers, een toename van bijna 18% ten opzichte van 2021 en het hoogstre aantal sinds 2011. In geen enkele provincie steeg het aantal proces-verbalen zo sterk. Dit concludeert Independer.nl op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

Een schutting omver rijden, tegen een geparkeerde auto aan botsen of een andere verkeersdeelnemer aanrijden: bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken moeten zich altijd melden bij de benadeelde. Ondanks dat wegrijden strafbaar is, ging het vorig jaar vaker mis in Groningen. Het aantal incidenten steeg veel sterker dan de landelijk gemiddelde stijging van 7,7%.

Gemeentelijke uitschieters zijn Westerwolde (+50%), Pekela (+40%) en Westerkwartier (+24,1%). Het Hogeland is de enige gemeente in Groningen waar het aantal geregistreerde wegrijders na een ongeval juist afnam (-13%).

In deze gemeenten de meeste misdrijven

In Groningen stad werd in 2022 het vaakst aangifte gedaan door slachtoffers, maar ook in Midden-Groningen ging het vaak mis. De top 5 gemeenten in de provincie met de meeste wegrijders:

Groningen (stad): 925 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Midden-Groningen: 200 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Westerkwartier: 180 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Eemsdelta: 145 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Oldambt: 140 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

In Pekela werd het minst vaak een proces-verbaal opgemaakt voor wegrijden na een ongeval (35). Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Het volledige onderzoek is te vinden op: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/wegrijden/na/verkeersongeval

Minimaal 68 miljoen euro aan schade

“Als je slachtoffer bent van een doorrijder na een ongeluk, dan kun je aanspraak maken op het Waarborgfonds. Alle mensen met een autoverzekering betalen mee aan dit fonds. Hoe meer mensen er door rijden hoe meer de premie voor iedereen zal stijgen”, legt Menno Dijcks auto-expert van Independer uit. Wegrijders veroorzaken flink wat schade. In 2022 keerde het Waarborgfonds zo’n 68,1 miljoen euro uit aan slachtoffers. Het totale schadebedrag ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat er lang niet altijd bewezen kan worden dat een ander motorvoertuig betrokken was bij de schade. Ook doen niet alle slachtoffers aangifte.

Doorrijden strafbaar

“Iemand die een aanrijding veroorzaakt, is wettelijk verplicht op de plaats van het ongeval te blijven tot de politie er is. Doet iemand dat niet, dan is die persoon strafbaar. Dit kan ook gevolgen hebben voor jouw autoverzekering, omdat de verzekeraar die kan opzeggen. Het afsluiten van een nieuwe polis wordt dan een stuk moeilijker”, legt Independer auto-expert Menno Dijcks uit. Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken.

Ingezonden