Jonge breinen voeden de toekomst: scholenchallenge dit jaar in teken van voedsel

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 juli, 07.30 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | KOMENDE DAGEN FLINK WARMER

Het blijft vandaag droog en het wordt vrij zonnig met een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken, de middagtemperatuur is met 21 graden aangenaam. De wind wordt matig en komt uit het zuidwesten.

Vannacht zijn er brede opklaringen en het kwik zakt tot rond 12 graden, met wellicht lokaal wat nevel, bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. Morgen wordt de wind zuidoost tot oost en blijft zwak tot matig. Het wordt een zonnige dag met nauwelijks bewolking en de temperatuur stijgt tot rond 26 graden.

Weekend flink warmer De temperatuur schiet door naar 30 tot 31 graden op zaterdag en zondag. Het waait daarbij matig uit het zuidoosten. Zaterdag is het een onvervalste zomerse dag met flinke zonnige perioden. Op zondag zal het broeierig worden met in de late middag, of waarschijnlijk in de avond enkele stevige regen- en onweersbuien, met kans op hagel en windstoten.