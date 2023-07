MV Agusta terug in de ‘Kathedraal’ van de motorsport

ASSEN – MV Agusta wordt evenementpartner van de TABAC Classic GP Assen. De samenwerking markeert de terugkeer van het Italiaanse motormerk naar de ‘Kathedraal’ van de motorsport, waar het maar liefst 35 Grand Prix-overwinningen behaalde. De TABAC Classic GP Assen vindt plaats van 8 tot en met 10 september op het TT Circuit Assen.

Onder leiding van Graaf Domenico Agusta startte ‘Meccanica Verghera Agusta’, een fabrikant van helikopters en vliegtuigen, in 1945 met de bouw van motorfietsen. Al snel volgde deelname aan het wereldkampioenschap motorwegrace. In 1952 boekte de Brit Cecil Sandford de eerste zege voor MV Agusta in Assen, in de 125 cc-categorie. Tegen het einde van de jaren ’50 was het merk uitgegroeid tot de dominante factor in het wereldkampioenschap en dat is terug te zien in de uitslagen. Tijdens de TT’s van 1958 en 1960 werden alle soloklassen gewonnen door MV Agusta. En vanaf 1968 won MV Agusta’s topcoureur Giacomo Agostini de TT van Assen maar liefst vijf jaar op rij, in zowel de 350 cc- als de 500 cc-categorie. Agostini’s overwinning in de 350 cc-categorie in 1976 werd niet alleen zíjn laatste op Drentse bodem, maar ook die van MV Agusta. In drie decennia behaalde het merk uit Schiranna, Italië maar liefst 35 TT-overwinningen.

Luca Martin, COO en ‘Board Member’, MV Agusta Motor S.p.A.:

“We zijn erg enthousiast over het partnerschap van MV Agusta en TABAC Classic GP Assen en we kunnen niet wachten om onze fans deelgenoot te kunnen maken van de resultaten. Deze samenwerking vertegenwoordigt een nieuw hoofdstuk in MV Agusta’s viering van de meest iconische en representatieve locaties die een rol hebben gespeeld in de glorierijke geschiedenis van het merk.”

LDP International, CEO, Lee van Dam:

“Wij ervaren het als een grote eer om een samenwerking aan te gaan met een merk dat de fans in Assen jarenlang zoveel plezier en verwondering heeft gebracht. Het partnerschap met MV Agusta is voor ons bewijs dat een glansrijke racehistorie voor een fabrikant nog altijd een belangrijke meerwaarde biedt bij het vermarkten van de hedendaagse producten. En de TABAC Classic GP op het legendarische TT-circuit is daarvoor een ideaal platform.”

TABAC Classic GP Assen 8 – 10 september

Legendarische Formule 1-bolides, klassieke ‘touring cars’, iconische sportwagens en onvergetelijke Grand Prix motoren zijn van 8 tot en met 10 september te bewonderen in de ‘Cathedral of Speed’ tijdens de Classic GP op het TT Circuit Assen. Kaarten zijn in de voorverkoop met korting verkrijgbaar.

Voor meer info: www.classicgp-assen.com.

Ingezonden door Classic GP Assen