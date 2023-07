VLAGTWEDDE – Oldtimer- en specialcarsdag Vlagtwedde met Geertje Trenning en haar Kaiser



De Blokker/Top1Toys oldtimer- en specialcarsdag in Vlagtwedde op zaterdag 15 juli heeft dit jaar een speciale gast. Op deze 5e editie van dit evenement zal “Geertje Trenning” haar “Kaiser Manhatten de luxe” laten zien.



Actrice Janny Veninga zal haar rol, die ze in het openluchttheater in Sellingen speelde, voor 1 dag weer oppakken en in de huid van Geertje kruipen. De dochter van een van de rijkste boeren uit Westerwolde Klaas Trenning kreeg deze auto rond 1950 van haar vader. Johan Dijkman van Retrocars Vlagtwedde is nu eigenaar van deze auto. Hij heeft deze gekocht uit de erfenis van Geertje. Retrocars is medeorganisator van dit evenement.



De Kaiser was een personenauto die bij de Nederlandse Kaiser Automobiel Fabriek in Rotterdam werd geassembleerd, in 1949 rolde daar uit de splinternieuwe fabriek de eerste Kaiser van de band.



Op deze Oldtimer- en specialcarsdag zullen er weer veel auto’s, tractoren, brommers, motoren, fietsen en andere voertuigen te zien zijn. Ook is er een “scherenslieper” aanwezig die demonstraties geeft.

Er is ringsteken zijn voor oldtimers. En dit alles met live muziek van Derk Raatjes. Ook zijn er weer de specials te bekijken, “gepimpte” voertuigen waar veel aandacht aan is geschonken door de eigenaars.



Dit allemaal op zaterdag op 15 juli 2023 van 13.00 tot 17.00 uur op de Wilhelminastraat in Vlagtwedde.

Foto’s: Geert Smit