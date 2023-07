Onverklaarbaar vermogen leidt naar hennepkwekerijen: verdachten aangehouden

NIEUWOLDA – Gistereni heeft de politie een doorzoeking gedaan in een woning en een bedrijfspand aan de Hoofdstraat in Nieuwolda. Als resultaat van deze actie zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man de gemeente Oldambt en een 20-jarige vrouw uit dezelfde gemeente.

De aanleiding voor de doorzoeking was een zogenaamd onverklaarbaar vermogen van een van de verdachte. Onverklaarbaar vermogen verwijst naar financiële middelen, bezittingen of vermogensverschillen waarvoor iemand geen goede verklaring kan geven hoe deze persoon aan dit geld komt. Het kan wijzen op financiële criminaliteit zoals witwassen of ander illegaal handelen. De politie startte een onderzoek omdat er verdenkingen waren van witwassen.

Hennep en kwekerijen aangetroffen

De politie trof in de woning een handelshoeveelheid hennep aan, evenals een niet-operationele hennepkwekerij. De inval bracht ook een in opbouw zijnde hennepkwekerij aan het licht in een bedrijfspand dat zich aan de overkant bevond. De hennep is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Daarnaast werden verschillende boten in beslag genomen die zich rondom de woning bevonden.

Gevaarlijke situatie door aftap stroom

Op beide locaties werd illegaal stroom afgetapt, wat potentieel gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Het kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, wat ernstige gevolgen kan hebben zoals kortsluiting en brandgevaar.

Onderzoek gaat verder

De in beslag genomen hennep zal worden vernietigd. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande en de verdachten zullen verder worden verhoord om meer inzicht te verkrijgen in hun betrokkenheid.

Helpt u mee in het onderzoek?

Heeft u informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Laat het de politie weten. Dat kan via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier gebruiken.