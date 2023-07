Politie zoekt drie verdachten van zware mishandeling tijdens Helden van Oranje in Stadspark Groningen

GRONINGEN – De politie zoekt drie verdachten die tijdens Helden van Oranje in het Stadspark in Groningen man ernstig hebben mishandeld.

Op het festivalterrein van Helden van Oranje in het Stadspark van Groningen is op woensdag 26 april, Koningsnacht, een man zwaar mishandeld. Iets na 23:00 uur escaleert een woordenwisseling in zeer korte tijd, waarna een man meerdere keren geslagen wordt. Nadat het slachtoffer op de grond valt, wordt hij door meerdere verdachten mishandeld en geschopt, waarbij hij ook in zijn gezicht wordt geraakt. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

De politie zoekt drie verdachten die de man ernstig hebben mishandeld. Er zijn beelden beschikbaar waarop drie verdachten zeer goed zichtbaar in beeld zijn. De verdachten krijgen een week de tijd om zichzelf te melden. Daarna worden de beelden op de website van de politie en sociale media gepubliceerd. Was jij betrokken bij deze zware mishandeling? Meld je dan direct bij de politie.

Het lijkt erop dat de drie verdachten op de beelden onderdeel zijn van een grotere groep vrienden, die op deze avond samen naar het festival zijn gekomen. Heb je gezien wat er is gebeurd, heb je misschien gefilmd of weet je meer over deze groep vrienden? Neem dan contact op met de politie via 0800 – 6070. Tips doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 en middels het tipformulier.

Bron: Politie Groningen