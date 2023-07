Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook de maand juli weer leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

11 juli: De natuur ontwaakt, varen in de vroeg ochtend. Wist je dat vogels rond zonsopgang heel actief zijn? Zij zingen dan het mooiste lied van de dag. Dat zou toch bijzonder zijn om mee te maken? Dat kan! Je kunt nu in de vroege ochtend met de fluisterboot meevaren over het Zuidlaardermeer.

Start om 06.00 uur vanaf Paviljoen De Leine, Meerweg 62A te Kropwolde. Neem je verrekijker mee en doe zo nodig wind- en waterdichte kleding aan. Bij slecht weer kan de tocht afgelast worden. Er is ook nog vaart op 25 juli 2023. Aanmelden via de website.

12 juli: Varen op het Zuidlaardermeer en ontdek het gebied. Ga je mee varen over het Zuidlaardermeer? Onder leiding van de gids van het Groninger Landschap ga je op pad en ontdek je wat er te horen en te zien is in de omgeving. Bij de uitkijktoren Leinwijk wordt aangelegd. Hier geniet je een prachtig uitzicht over het meer, Leinwijk en Wolfsbarge en met een beetje geluk zie je zelfs een mooie ondergaande zon. Ook is er aandacht voor de sporen van de bever; kun je ze ontdekken?

Start om 14.00 uur vanaf Paviljoen De Leine, Meerweg 62A te Kropwolde. Neem je verrekijker mee en doe zo nodig wind- en waterdichte kleding aan. Bij slecht weer kan de tocht afgelast worden. Er is ook nog een vaart op 9 en 23 augustus 2023. Aanmelden via de website.

12 juli: Huifkartocht i.s.m. Zeehondencentrum Pieterburen. In de zomermaanden rijdt de huifkar van Het Groninger Landschap elke zondag- en woensdagmiddag van Zeehondencentrum Pieterburen naar de zeedijk en via de Klutenplas weer terug. Onderweg vertelt een gids over het landschap en de natuur.

Start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Zeehondencentrum Pieterburen. Er zijn verscheidene data mogelij, betalen gaat via iDeal. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee en hoeven niet aangemeld te worden. Als de huifkar vol zit, mogen zij bij een ouder/verzorger op schoot meerijden. Een huifkartocht op aanvraag is mogelijk voor groepen (max. 20 personen). Neem hiervoor contact op met Het Groninger Landschap.

16 juli: Vlinderwandeling rond Bourtange. Op deze zondagmiddag is er een vlinderwandeling rond Bourtange. Met zoekkaarten en wat vlindernetjes trekken we het gebied in van het Groninger Landschap en gaan op zoek naar vlinders. Ook leuk voor kinderen vanaf 5 jaar.

Start om 13.30 uur vanaf informatiecentrum Bourtange. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website. www.groningerlandschap.nl

Ingezonden