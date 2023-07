Koning viert Koningsdag volgend jaar in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZOMERDAGEN | ZONDAG KANS OP ONWEER

Het wordt vandaag een heerlijke zomerdag met een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten, veel zon en wat stapelwolken, en een maximumtemperatuur rond 26 graden. Daarbij is het zeker ook niet benauwd want de lucht is niet vochtiger dan gemiddeld. En dat zal ‘ie ook morgen niet zijn, hoewel het dan 28 tot 30 kan worden. Want ook morgen is er een zwak tot matig windje voor wat verkoeling. Dan waait de wind uit het oosten.

Onweer is er morgen ook nog niet, dat kan zondagmiddag of zondagavond komen. Want zondag is het eveneens een graad of 30 maar dan is de luchtvochtigheid hoger. Er kan dan ook een flinke onweersbui vallen met een paar windvlagen en misschien ook hagel.

Maandag zakken de maxima terug tot ca. 25 graden en dan valt er nog een enkele regenbui bij een matige zuidwestenwind. Dinsdag en woensdag neemt de kans op een bui weer wat toe bij een matige tot vrij krachtige wind, en middagtemperaturen rond de 20 graden.