Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophok- en afschermplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7,10 en 19), vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Piet Adema, minister van LNV: “Het intrekken van de ophokplicht is goed nieuws voor de vrije-uitloopsector. Er is volgens deskundigen geen groot risico meer op vogelgriep bij de pluimveesector. Eindelijk mogen de kippen weer naar buiten.”

Risico pluimveesector laag tot matig

De minister heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt iedere maand bij elkaar om een nieuwe analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico voor vogelgriep bij de pluimveesector wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland indien de ophokplicht in stand blijft en matig indien deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

Alertheid blijft

De ophok- en afschermplicht was sinds 5 oktober 2022 van kracht. Niet eerder is het nodig geweest dit zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overspringt op mensen (zoönose) is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent advies van het Deskundigenberaad Zoönosen.

Bron: Rijksoverheid