Wielrenster Jolein Boom, medaillewinnares op de Special Olympics World Games, in het zonnetje gezet

FINSTERWOLDE – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder sport, Erich Wünker, brachten vrijdag 7 juli een verrassingsbezoek aan wielrenster Jolein Boom (17) bij haar thuis in Finsterwolde. Jolein deed mee aan de Special Olympics World Games in Berlijn en won goud op de 25 km, zilver op de 10 km en brons op de 5 km. Eerder won Boom twee keer goud en één keer zilver op de Nationale Special Olympics in Twente. De Special Olympics is voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sporten in DNA

Sporten zit bij Jolein in haar DNA. Ooit begonnen met BMX rijden en vier jaar geleden de overstap naar het wielrennen gemaakt. Ze won vervolgens het ene na het andere kampioenschap in haar klasse. Ze traint vijf dagen per week en in de weekenden rijdt ze vaak een wedstrijd. Om verveling te voorkomen, is ze onlangs begonnen met triatlons. Stilzitten is geen optie. Wanneer burgemeester Sikkema en wethouder Wünker de keuken binnenlopen, staat Jolein trots naast de eettafel waar haar medailles uitgestald liggen. Ze vertelt uitgebreid over de tijd die ze in Berlijn heeft beleefd. Op de vraag van burgemeester Sikkema wat ze nou het allermooiste vond, antwoordt ze: “de openingsceremonie. Het is zo’n bijzonder gevoel als je het stadion inloopt. Je hebt zolang naar iets toegeleefd en je voelt dan de sfeer. Dat is ontzettend overweldigend.”

Trots

Jolein lijdt aan het syndroom van Albright, een stofwisselingsziekte waarbij een klein gestalte en kortere en bredere botten van handen en voeten typerend zijn. Ook heeft ze door zuurstofgebrek bij de geboorte visuele beperkingen en een gehoorachterstand. Toch is ze een enorme doorzetter. Wethouder Wünker: “Sporten is voor iedereen ontzettend belangrijk en iedereen kan het, dat bewijs jij wel met je enorme doorzettingsvermogen. Je bent een voorbeeld voor velen!” “Een buitengewone prestatie, ik ben enorm trots dat we een jonge kampioen in onze gemeente hebben wonen”, voegt burgemeester Sikkema toe.

Ambities

De ambities van Jolein zijn minstens zo bewonderenswaardig: “Ik wil uitblinken in sport en daarnaast een voorbeeld zijn voor anderen om niet te denken in beperkingen, maar te vechten voor wat je wilt bereiken. Sportlerares worden is de volgende stap”, aldus Jolein. Na de vakantie begint ze aan de MBO-opleiding Sport & Bewegen in Groningen.

