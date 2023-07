Brandweer naar natuurbrand Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 juli, 09.00 uur door John Havinga

TROPISCH WEEKEND | MORGEN STEVIGE ONWEERSBUIEN

Het wordt vandaag een zonnige dag met tropische temperaturen waarbij de maximumtemperaturen uitkomen op ongeveer 31 à 32 graden. Er staat nog wel een matig briesje uit het oosten tot zuidoosten. De lucht is bovendien qua vochtigheid vrij droog.

Morgen wordt het benauwd met stevige onweersbuien Dat kunnen behoorlijk actieve exemplaren worden met veel regen in korte tijd, windvlagen en misschien ook hagel. De middagtemperatuur ligt nog rond 30 of 31 graden. Tot de onweersbuien arriveren is er een zwakke wind uit het zuiden tot westen. De buien arriveren mogelijk halverwege de middag en duren voort tot in de avond.

Vanaf maandag zakt het kwik geleidelijk en hebben we maandag en dinsdag nog maxima rond 25 graden, maar later in de week zullen de temperaturen verder teruglopen naar ongeveer 20 graden. Maandag is de kans op een regenbuitje klein en verder zijn er stapelwolken en geregeld zon. Dinsdag en woensdag komen er vaker buien, bij een matige westelijke wind.