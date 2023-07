Dertigste editie Montmartre Sellingen druk bezocht

SELLINGEN – Vandaag werd Sellingen voor de 30e keer omgetoverd tot een Franse kunstmarkt: Montmartre Sellingen.

Speciaal voor deze jubileumeditie werden er naast de markt allerlei activiteiten georganiseerd. Zo was de veiling terug van weggeweest, waren er exposities over Westerwolde, kwam de Groninger Museum Tour naar Sellingen en was er muziek, theater en ander vermaak. RTV Westerwolde verzorgde ’s morgens live uitzendingen vanaf de markt.

Zo’n 100 kunstenaars stalden hun kunstwerken uit op de markt. Denk aan verschillende schilderijen, van stillevens tot portretten, maar ook aan beelden van klei en porselein, handgemaakte hoeden, kleurrijke sieraden en levendige foto’s. De kunstenaars waren gevraagd om hun leukste creaties met het thema ‘Westerwolde op de kaart’ aan te leveren voor de veiling. Een jury bepaalde wie het mooiste kunstwerk had aangeleverd. Om twee uur was de prijsuitreiking op de Place du Coeur, waar veilingmeester Alex Vissering de aangeleverde kunstwerken veilde. De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen bij allerlei activiteiten in onder andere de gemeente Westerwolde.

Ook de Groninger Museum Tour kwam naar Montmartre

Van 2023 tot 2025 trekt het Groninger Museum met een tot minimuseum verbouwde Amerikaanse Airstream caravan door de provincie Groningen. Het doel is om kinderen te laten kennismaken kunst en cultuur. Vandaag maakte de caravan ook een stop in Sellingen. Kinderen en jongeren konden er allerlei kunstworkshops volgen. Het thema was ‘A Better Place’ en was bedoeld om ze na te laten denken

over hoe je van je omgeving een betere plek kunt maken. Het project is een samenwerking tussen het Groninger Museum en de ELJA foundation. Ook Jongerenwerk Welzijn Westerwolde was erbij betrokken.



Inwoners uit de gemeente Westerwolde waren gevraagd om foto’s te maken vanuit hun raam en deze op te sturen naar Kunstkring Westerwolde. Het resultaat was in de expositie “Wat zie ik als ik uit het raam kijk?” in dorpshuis De Sprankel te zien. Ook Zwaantje Weishaupt en Fenneke Wijnia van Kunstkring Westerwolde hield er een expositie.

In het oude Gotische kerkje traden zanggroep LINK! en Duo Anamesa op. Er liepen accordeonisten en een gitaarduo rond op het festival en er werden Franse liedjes gespeeld. Theaterleerlingen van de Kunstenschool Zuid- Groningen traden een paar keer op. Goochelaar Jos Tipker was dit jaar ook weer van de partij en kinderen konden zich laten schminken. Ook kon je een mooi portret of karikatuur van jezelf laten maken.

Vanavond kunt u genieten van een optreden van bluesmuzikant Kees Schipper bij Snackbar Sell’ n.

Foto’s: Johannes Velthuis. Op zijn Facebookpagina komen nog meer foto’s.