DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Om drie uur vannacht zijn aan de Eichenallee in Haren 120 hooibalen in brand geraakt. De balen lagen in een weiland. De schade bedraagt 1.200 euro. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Gistermiddag is om 14.10 uur aan de Blumenstraße in Haren een heg in brand geraakt. Dit gebeurde tijdens het wegbranden van onkruid. Hierbij werd een gasbrander gebruikt. De vonken sloegen over naar de heg van de buurman. Het vuur breidde zich uit naar een tuinhuisje en een aanhanger. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Meppen

Gistermorgen is om kwart voor acht een Peugeot 206 door brand verwoest. De 43 jarige bestuurder zag tijdens het rijden dat er zwarte rook onder de motorkap vandaan kwam. Hij wist nog op tijd de auto aan de kant te zetten en deze veilig te verlaten. De auto kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.

Lehe

Gisterochtend reden om 11.15 uur op de B70 in de richting Papenburg drie auto’s achter elkaar. Een 26 jarige bestuurster van een BMW 3 wou linksaf de Ostendstraße in draaien. Ze moest wachten op een tegemoetkomende 36 jarige bestuurster van een vrachtwagen. Een achter haar rijdende 20 jarige bestuurder van een Fiat Ducato zag dit te laat en reed achterop de BMW. De BMW kwam daarbij op de linker rijbaan terecht en botste tegen de oplegger van de vrachtwagen. Vervolgens reed een 58 jarige bestuurder van een Volvo XC90 tegen de Fiat Ducato. De bestuurster van de BMW raakte lichtgewond. De overige betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

Tussen 6 juli 16.45 en 7 juli 7.00 uur is vanaf een bouwplaats aan de Schulbrink in Lehe een aanhenger met daarop twee gemonteerde vaten gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Dersum

Gisteren is tussen 2.00 en 7.45 uur bij een bouwcontainer aan de Herzogstraße in Dersum ingebroken. Er werden machines van de merken Metabo, Makita en Würth gestolen. De totale schade bedraagt 4.500 euro.

Papenburg

Op 2 juli is tussen 13.00 en 16.30 uur op een parkeerplaats aan de Friederikenstraße een grijze VW Golf beschadigd. Mogelijk heeft iemand er met een autodeur tegen aan geslagen. De veroorzaker is onbekend.