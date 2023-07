ONSTWEDDE – Onstwedder Boys en FC Groningen strijden tegen elkaar en tegen de hitte



FC Groningen speelde vanmiddag de eerste oefenwedstrijd onder trainer Dick Lukkien op Groningse bodem op sportpark de Boskamp in Onstwedde tegen v.v. Onstwedder Boys.

De wedstrijd was onderdeel van de oefencampagne in aanloop naar het Keuken Kampioen Divisie seizoen 2023-2024 van FC Groningen.

Een seizoen waarin FC Groningen alles in het werk zal stellen om direct terug te keren naar de Eredivisie.

Voor Onstwedder Boys was het de aftrap van het 60 jarig jubileum feest vanaf 25 oktober 2023.

Ook bij het 40 en 50 jarig jubileum waren de Boys een oefentegenstander voor de FC.

FC Groningen onder leiding van de nieuwe trainer Dick Lukkien traden in Onstwedde aan met de nieuwe aanwinsten.

Kersverse 3e klasser Onstwedder Boys heeft sinds de promotiewedstrijd doorgetraind onder leiding van trainers Guus Zantinga en Gerrie Koster.

De wedstrijd werd een regelmatige overwinning voor de FC die 11 keer scoorde. een score die hoger had kunnen uitvallen maar dankzij het uitstekende keeperswerk van Rein Koudstaal en in de tweede helft van Mark Meijer bleef het steken op 11-0.

Dick Lukkien was niet helemaal tevreden over het spel van zijn team maar hij vond toch dat zijn spelers onder deze temperatuur een goede prestatie hadden neergezet.



Foto’s: Geert Smit