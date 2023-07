Samenwerking Sterktechniek Onderwijs Emmen-Ter Apel en Rensenlab Emmen groot succes!

EMMEN, TER APEL – Afgelopen donderdag werden de leerlingen van groep 7 van de Sint Gerardusschool uit Barger-Oosterveld uitgedaagd door Sterk Techniek Onderwijs Emmen-Ter Apel en Rensenlab Emmen om van circulair materiaal een zeilbootje te maken.

Zeilboot

Onder leiding van Labcoach Tom Gerdes en Frank Arling staken de kinderen enthousiast de handen uit de mouwen. In een bak water werd de stabiliteit van de boten getest. Daarna was er een wedstrijd om te kijken welke boot het snelste was. De snelste boot werd beloond met een prijs. Als verrassing werd de hele klas getrakteerd op een spetterend optreden van de Brothers Of Mystery.

Volgend schooljaar

“Dit grote succes gaan we in het nieuwe schooljaar absoluut voortzetten!. Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door Sterk Techniek Onderwijs Emmen – Ter Apel Project G05 (techniekpromotie in het basisonderwijs)”, laat de organisatie weten.

Wat is Sterk Techniek Onderwijs?

STO Emmen – Ter Apel richt zich op scholieren van het vmbo. De doelstelling is om techniek te promoten en daarmee meer aandacht te genereren voor technische beroepen. Dit moet dit leiden tot meer leerlingen en studenten bij technische opleidingen en uiteindelijk meer werknemers in de techniek. Want de branche zit al jaren te springen om meer technisch geschoolde vakkrachten, schrijft Sterk Techniek Onderwijs op hun website.

Ingezonden

Foto’s: Sterk Techniek Onderwijs Emmen – Ter Apel