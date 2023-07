Drie keer genieten van verschillende optredens in het Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Er is in het weekend van 15 en 16 juli weer het nodige te beleven in het Openluchttheater in Sellingen.

Op zaterdagmiddag 15 juli speelt het Westerwolds orkest. Op deze bijzondere middag zal een dagorkest van ongeveer 80 muzikanten van verschillende muziekverenigingen uit de gemeente Westerwolde optreden.

Zaterdagavond 15 juli treden de Stroatklinkers op. Deze band behoeft eigenlijk geen introductie. Ze bestaan al sinds 1990 en hebben de laatste jaren een van de meest geboekte acts in Groningen/Drenthe. Verder spelen ze veelvuldig in theaters en festivals in binnen- en buitenland. Deze zeer ervaren musici brengen een levendige podium-act met Bluegrassmuziek, zowel in het Gronings als in het Engels. Het is een eer dat ze in ons openluchttheater komen optreden. Dit mag je niet missen! De voorstelling begint om 20.00.



Voor de liefhebbers van het Nederlandse lied is er zondagmiddag een gratis optreden van het Sellinger Ketelkoor onder leiding van Eize Hoomoedt. Kom en zing gezellig mee. Aanvang 14.30 uur.

