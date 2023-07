Europa Kinderhulp vindt gezin voor alle vakantiekinderen

REGIO – Binnenkort arriveren er weer honderden kwetsbare kinderen uit verschillende Europese landen in Nederland voor een vakantie bij een vakantiegezin. De kinderen komen uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Oekraïne en Nederland. Ze komen met bus, trein of vliegtuig onder begeleiding van vrijwilligers van Europa Kinderhulp om een aantal weken vakantie te vieren bij hun vakantiegezin. Voor alle kinderen die dit jaar waren aangemeld, is inmiddels een plekje gevonden bij één van de vele vakantiegezinnen die Nederland rijk is.

Groeiende belangstelling

Dit jaar is er weer meer belangstelling om een kind, dat thuis onder moeilijke omstandigheden leeft, uit te nodigen voor een vakantie. Ineke Voskamp, landelijk secretaris van Europa Kinderhulp: “Deze zomer komen er ongeveer 400 kinderen. In de coronatijd liep het aantal vakantieouders terug, mede omdat toen veel reizen niet door konden gaan. We zien nu juist een toegenomen interesse om een vakantiekind uit te nodigen. We hebben dan ook alle kinderen kunnen plaatsen.” Europa Kinderhulp denkt ook al aan de toekomst. Ineke: “We weten dat er veel kinderen zijn die een onbezorgde vakantie goed kunnen gebruiken. Wij willen ons er komend jaar dan ook voor inzetten om nog meer kinderen uit te nodigen. Het is heel mooi dat er zoveel mensen zijn die hun huis en hart open willen stellen voor een kwetsbaar kind.”

Bijzondere ervaring

Sietske Felix was afgelopen zomer voor het eerst vakantieouder, dit jaar komt er weer een kind bij haar logeren. Sietske: “Ik heb het vorig jaar als heel positief ervaren. Het was voor mij en mijn vakantiekind een gezellige tijd. We hadden een goed klik.” Ze beaamt dat het bij het vakantieouderschap niet gaat om dure uitjes. Sietske: “Het zijn vooral de kleine dingen die het bijzonder maken; samen in de zee zwemmen, een computerspelletje spelen, de wedstrijden van het vrouwenvoetbal kijken…” Vorig jaar kwam er een jongen bij Sietske logeren, deze keer komt er een meisje van 14. Sietske staat er open in. Ze vertelt: “Het zal een hele andere invulling krijgen, omdat het naar verwachting een meisje is met hele andere interesses. Ik pas me zoveel mogelijk aan, aan de behoeftes van het kind dat komt.”

Bus vol blije koppies

De komende weken arriveren er bussen en een trein (en een vliegtuig!) met blije – en misschien ook wat gespannen – koppies op verschillende aankomstplaatsen in Nederland om samen met hun vakantiegezin te genieten van een heerlijke zomer. Een onvergetelijke ervaring voor zowel vakantiekind als vakantiegezin. Heb je ook interesse? Je kunt je dan ook nu alvast aanmelden om volgende zomer vakantieouder te worden. Kijk voor meer informatie op: www.europakinderhulp.nl

Ingezonden