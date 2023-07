Mannen dringen woning Groningen binnen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL MINDER WARM | LICHT WISSELVALLIGE WEEK

Het onweer van gisteravond is weg en het is vandaag ook een stuk prettiger met een matige westenwind, en een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Maar het is vooral door een temperatuur die stijgt van 18 tot 21 graden in de ochtend tot 22 a 23 graden in de middag. Helemaal droog is het misschien nog niet, want er kan zowel vanochtend als vanmiddag lokaal een bui vallen.

Vanavond en vannacht is het meest helder met vooral wat hoge bewolking. Minimumtemperatuur vannacht rond 17 graden en dan een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen zijn er nog flinke zonnige perioden en overdag is het droog, ’s avonds is er meer bewolking en later in de avond is er kans op een regen- of onweersbui. Maximumtemperatuur morgen van 27 tot 29 graden.

Dat is dus weer een warme dag, maar dat duurt niet lang want woensdag is het maar een graad of 20. En dan zijn er ook een aantal regenbuien met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag is ook fris met kans op een bui, vrijdag is het weer droog en een paar graden warmer. Maar echt warme dagen zijn er na morgen even niet meer.