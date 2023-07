Extra geld voor beschut werk en sociale ontwikkelbedrijven

Vlak voordat de Tweede Kamerleden met vakantie zouden gaan, stuurde minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer over twee belangrijke onderwerpen: beschut werk en sociale ontwikkelbedrijven. Het goede nieuws is dat er voor 2024 extra geld wordt uitgetrokken voor beide onderwerpen.

Zoals je misschien weet, heeft de minister een onderzoek laten doen naar de toekomst van de SW-bedrijven. Dat onderzoek is nu klaar en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het moet helpen bij de beslissing over de toekomst van de sociale werkvoorziening. In dit rapport gaat het over van alles: geld, bedrijven, gemeenten, maar veel te weinig om waar het echt om draait: de werkzoekenden en de werknemers.

Gemiste kans!

Dat is echt een gemiste kans. Het doel zou moeten zijn dat mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk komen en blijven. ‘Sociale ontwikkelbedrijven’ zijn daarbij ‘slechts’ het middel. De minister is van plan om in het najaar in overleg met partijen tot een beslissing te komen.

Blij met eerste gebaar

Wij hebben al vaker aangegeven wat volgens ons nodig is om mensen met een arbeidsbeperking, die kunnen en willen werken, naar werk te begeleiden. Investeren in echte sociale ontwikkelbedrijven kost natuurlijk geld. Dat doet de minister nu nog niet. Wel komt ze met een eenmalig bedrag voor 2024: bijna 64 miljoen Euro voor de versterking van de SW-bedrijven. Wij zijn natuurlijk blij met dit eerste gebaar in onze richting. Maar het mag niet bij deze ‘pleister’ blijven. Wij blijven ons dus actief bemoeien totdat er een goede beslissing wordt gemaakt.

Nog steeds geen koopkrachtreparatie

Wij vinden het schandalig dat jij en jouw collega’s ondertussen ten onder dreigen te gaan aan de koopkrachtcrisis. Wij vragen al maanden aan de VNG om koopkrachtreparatie, maar de VNG wijst naar minister Schouten en andersom. Ondertussen zijn jullie de dupe van deze onderlinge ruzie. De minister zegt hierover niets in haar brief. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Wel schrijft de minister dat de cao Aan de slag zorgt voor extra kosten. Tegelijkertijd ontkent zij iedere verantwoordelijkheid voor die extra kosten en weigert zij met extra budget te komen.

Hoe zit het met beschut werk?

Wij vinden het een slechte zaak dat steeds meer mensen met een indicatie beschut werk geen beschutte baan hebben. Zoveel zelfs dat er inmiddels meer mensen zijn met een indicatie beschut werk dan het aantal beschutte banen dat gemeenten moeten realiseren. Het is goed dat de minister dit eindelijk wil aanpakken. We denken alleen niet dat alle voorstellen die daarvoor gedaan worden goed gaan uitpakken. Het is positief dat de minister extra geld uittrekt voor beschut werk. Ook is het positief dat de minister van plan is om gemeenten voortaan alleen budget te geven als ze ook echt beschutte banen creëren. Of dit voldoende is, zal moeten blijken. Het idee van de minister om te onderzoeken of het helpt als gemeenten vóór de indicatieaanvraag bij UWV een voortraject bieden aan iemand die beschut wil werken, vinden wij een heel slecht idee. Aan het recht om een indicatie voor beschut werk aan te vragen en die beschutte baan te krijgen, moet je niet komen.

Bron: FNV