DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

Gistermiddag verloor rond vijf uur een 15 jarige bestuurder van een scooter in een bocht in de Erlenweg de macht over zijn voertuig en kwam ten val. Hij is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De jongen was niet in het bezit van en bromfietscertificaat en zijn scooter was niet verzekerd. Er is proces-verbaal opgemaakt.

A31/B402 Meppen

Gisteren om 07.53 uur reed een 55-jarige bestuurster van een VW Tiguan op de A31 richting Bottrop. Kort na het invoegen, komend van de B402 op de invoegbaan en vervolgens op de hoofdbaan A31, was ze van plan een voor haar rijdende vrachtwagen met oplegger in te halen. Daarbij lette ze niet op het achteropkomende verkeer, wat resulteerde in een aanrijding met een 20-jarige bestuurder van een Audi A4, die niet meer op tijd kon remmen en op de Tiguan inreed. Door de aanrijding werden de beide voertuigen over de rijbaan geslingerd en kwamen met enorme schade in tegengestelde rijrichting tot stilstand op de vluchtstrook en inhaalstrook. Een van de voertuigen kwam in botsing met de vrachtwagen. De 35-jarige chauffeur bleef ongedeerd. De 55-jarige en haar 60-jarige, 59-jarige en 54-jarige passagiers bleven op een shock na ongedeerd. De 20-jarige raakte bij het ongeval zwaargewond en is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege gelekte bedrijfsstoffen en rond liggende onderdelen van de beschadigde auto’s was de snelweg in zuidelijke richting tot 10.30 uur volledig afgesloten. De aangerichte schade wordt geschat op zo’n 35.000 euro.

Wietmarschen

Vannacht is om half drie de geldautomaat van de Sparkasse aan de Am Markt in Wietmarschen opgeblazen. Hierbij ontstond grote schade aan het bankfiliaal en de geldautomaat. De daders zijn in onbekende richting gevlucht. Of er buit is gemaakt is niet bekend gemaakt. De omgeving werd door de Duitse EOD afgezet. Het gebouw werd als kantoorruimte gebruikt; boven de kantoren waren geen woningen.