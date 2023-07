Meld u en/of uw AED aan bij HartslagNu en red levens!

OLDAMBT – Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als omstanders binnen 6 minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Om in Oldambt zoveel mogelijk levens te redden, werkt de gemeente samen met HartslagNu. HartslagNu is een reanimatie oproepsysteem waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om een slachtoffer te helpen. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk burgerhulpverleners nodig, alsook AED’s.

Oproepsysteem HartslagNu

Het oproepsysteem van HartslagNu is uniek. Wanneer iemand 112 belt bij het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED af te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is. Het netwerk van burgerhulpverleners en het aantal geregistreerde AED’s in Oldambt groeit gestaag. Maar uiteraard is ‘meer’ in dit geval beter: hoe meer burgerhulpverleners er zijn en hoe meer AED’s beschikbaar zijn, hoe meer mensen kunnen worden gered. Wilt u burgerhulpverlener worden of heeft u een AED en wilt u deze inzetten voor het redden van levens? Meld u óf de AED dan aan via www.hartslagnu.nl.

AED’s 24/7 beschikbaar

Op diverse plekken in Oldambt hangen AED’s, de meesten zijn 24/7 beschikbaar. In veel gevallen zijn deze AED’s geregistreerd, maar lang niet allemaal. Wethouder Erich Wünker: “Ik ben blij dat al zoveel burgerhulpverleners zich hebben aangemeld bij het systeem. Op dit moment zijn we druk bezig met het in kaart brengen van alle aangemelde burgerhulpverleners en beschikbare AED’s in onze gemeente. Wat betreft de AED’s blijken er gaten in het gebied zitten waar geen AED’s beschikbaar zijn. Het zou mooi zijn als particulieren, bedrijven en andere organisaties hun AED beschikbaar willen stellen door ze aan te melden via HartslagNu. Als we met elkaar via dit systeem levens kunnen redden, is dat natuurlijk fantastisch”.

