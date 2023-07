Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ WARME DINSDAG | VANNACHT REGENACHTIG

Met een zwakke tot matige zuidoostenwind zal de temperatuur vanochtend snel oplopen en vanmiddag komen we uit op een maximum rond 28 graden. De wind is dan gedraaid naar het zuidwesten en het is vanmiddag ook tamelijk bewolkt, maar het blijft nog droog. Pas laat vanavond is er kans op een bui en daarna wordt het komende nacht regenachtig omdat er een front gaan passeren. Dat gaat gepaard met enkele perioden met regen: tot morgenochtend kan er in totaal 10 mm aan regen vallen.

Morgen is dat front alweer voorbij dan krijgen we een licht wisselvallige dag met opklaringen, stapelwolken, en een enkele bui. In die koele luchtmassa na het front van vannacht wordt het morgenmiddag maar 20 graden. De zuidwestenwind is morgen matig tot vrij krachtig: windkracht 3 tot 5.

Donderdag gaan we door met dat koele weer en ook dan is er kans op een paar buien. Vrijdag waait de wind uit het zuiden en dan is het weer wat warmer met meer zon en ongeveer 23 graden. Zaterdag is het zelfs 26 graden maar dan neemt de kans op regen toe en zondag is weer wat koeler. Dus licht wisselend weer deze week, zonder hitte en vooral vannacht kans op wat regen.