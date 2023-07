Aanhouding voor explosie en brandstichting aan Halvemaanweg in Emmen

EMMEN – De politie heeft op dinsdag 11 juli een 43-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie en brandstichting op 13 en 14 november vorig jaar aan de Halvemaanweg in Emmen.

De 43-jarige Emmenaar zit vast en hij wordt gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de explosie en de brandstichting. Na de aanhouding is tevens een doorzoeking geweest van een pand aan de Oude Meerdijk. Hierbij zijn meerdere goederen in beslag genomen.

Brandweer kon erger voorkomen

Op 13 november vond er een explosie plaats bij een auto aan de Halvemaanweg. Hier werd gebruik gemaakt van een zogeheten shell, zeer zwaar vuurwerk. Een dag later, op 14 november, werd er op dezelfde plek brand gesticht. Een auto en een nabijgelegen schuur gingen in vlammen op. De brandweer kon nog maar net voorkomen dat het vuur oversloeg naar een woning.

Camerabeelden

De politie is een groot onderzoek gestart. Onlangs heeft de politie camerabeelden gedeeld van zowel de explosie als de brandstichting. Op de beelden waren meerdere verdachten te zien. De politie is nog steeds op zoek naar de personen die op beeld te zien zijn. We gaan er op dit moment vanuit dat de aangehouden verdachten niet op deze beelden te zien is.

Andere explosies in Emmen

In oktober en november vorig jaar vonden er in Emmen meerdere explosies plaats. Zo waren er op 29 oktober, 8 en 11 november explosies geweest aan de Stienackers en Het Meerveld. Voor deze incidenten zijn ook al vier aanhoudingen verricht. Op 20 oktober ontplofte een shell bij een restaurant aan de Kolhoopstraat in Emmen. De politie heeft tegelijk met beelden van de Halvemaanweg ook beelden gedeeld van deze explosie. Op de beelden is een verdachte te zien. In deze zaak is nog geen aanhouding verricht.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de explosies en de brandstichting aan de Halvemaanweg gaat door. Zo is de politie dus nog op zoek naar de verdachten die op beeld te zien zijn. We sluiten dan ook niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen. Ook wordt er gekeken of er een verband is met de andere explosies in Emmen. Daarbij kijken we niet alleen naar de mogelijke toedracht. Eerder al lieten we weten dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells. Het zou dus kunnen dat de verdachten elkaar kennen of dat ze elkaar helpen.

Tips en informatie

Heeft u nog informatie over de explosies of de brandstichting aan de Halvemaanweg? Of weet u meer van de andere incidenten aan de Kolhoopstraat, de Stienackers en Het Meerveld? Laat het dan weten door te bellen naar 0800-6070. U kunt uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of Team Criminele Inlichtingen (088-6617734).

Bron: Politie Drenthe