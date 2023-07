Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 juli, 08.00 uur door John Havinga

EEN STUK KOELER | EINDE WEEK WARMER

Het wordt een stuk koeler en we krijgen een licht wisselvallige dag met opklaringen, stapelwolken en een enkele bui. In de koelere luchtmassa na het front afgelopen nacht wordt het vanmiddag maar 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig: windkracht 3 tot 5.

Morgen gaan we door met dat koele weer en ook dan is er kans op een paar buien. De wind blijft matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen.

Aan het einde van de week loopt het kwik weer op. Vrijdag waait de wind uit het zuiden en dan is het weer wat warmer met meer zon en ongeveer 23 graden. Zaterdag is het zelfs 26 graden maar dan neemt de kans op regen toe en zondag is weer wat koeler.