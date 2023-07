Politie doet onderzoek naar kogelgaten in horecapand Winschoten

WINSCHOTEN – In een ruit van het pand Sportcafé No 14 zijn twee kogelgaten aangetroffen.

De politie doet onderzoek bij Sportcafé No 14 op het Marktplein in Winschoten. De omgeving is afgezet. In een van de ruiten zijn twee kogelgaten aangetroffen en in het café lagen hulzen. Het is niet duidelijk wanneer er is geschoten.

Of dit schietincident gerelateerd is aan de steekpartij op de Venne op 6 juli, waarbij één persoon gewond raakte, de schietpartij op 6 juli aan de Papierbaan en Transportbaan, waarbij twee personen gewond raakten en het schietincident maandag aan de Veerstraat en Feiko Clockstraat in Oude Pekela is nog niet duidelijk.

Op het Marktplein is sinds vanavond kermis. Dit gaat voor zover bekend gewoon door.

Foto’s: Teunis Streunding