Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blauwestad

BLAUWESTAD – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Blauwestad. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag hebben we weer een wandeling gemaakt in het kader van WandelenWerkt. De wandelcoaches hadden voor vandaag een wandeling voorbereid vanuit Blauwestad. Om 8.45 uur stond de koffie in restaurant Heerlijke Streken weer klaar.

Ook deze ochtend waren er weer drie afstanden te wandelen, 10, 8 en 6 km. Om 9.15 uur ging de groep voor de 10 km van start. Na eerst een kort rondje door Blauwestad ging de wandeling al snel over de Pieter Smid brug. Deze 800 meter lange brug is vernoemd naar de populaire en naar de mens gesproken veel te jong overleden Pieter Smid, burgemeester van de gemeente Oldambt. De brug is met zijn 800 meter de langste fiets/wandelbrug van Europa, en heeft door zijn lengte het record de 756 meter lange fietsbrug van het Zweedse Sölvesborg verbroken. Van bovenaf gezien leek het alsof er een paar graancirkels waren gemaakt naast de brug. Dit past natuurlijk ook heel goed in de graanrepubliek.

Aangekomen in Winschoten ging de wandeling door het stadspark, werd het rosarium op een aantal manieren doorkruist en konden we genieten van de rozen die nog in bloei staan. We verlieten het stadspark en gingen weer over de brug richting Blauwestad. We liepen nog even langs het standbeeld van Sicco Mansholt. Mansholt was minister van landbouw visserij en voedselvoorziening in zes kabinetten, direct na de tweede wereldoorlog. Daarna was hij Eurocommissaris van landbouw is de toenmalige EEG, en heeft in die hoedanigheid de hele Europese landbouwpolitiek op de kop gezet. Hier kreeg hij op latere leeftijd spijt van en zag dat hij het niet goed had gedaan. Zijn poging om een en ander weer terug te draaien zijn echter mislukt. Het is wel opvallend dat het beeld van Mansholt er al een behoorlijk aantal jaren maar wat “bescheten “bij staat. Een schoonmaakbeurt zou niet misstaan.

Hierna ging de wandeling met een grote boog weer terug naar het beginpunt, waar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood al weer klaar stond.

Ingezonden door Jan Bossen