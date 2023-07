Wandel met ons Mee was in Exloo

EXLOO – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Exloo. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Belevings Wandeling vanuit Exloo (Drents: Eksel) ± 14 km

Vandaag woensdag 12-07-2023 op Pad met de sportieve wandelgroep WandelMetOnsMee.

We gingen naar de provincie Drenthe naar Exloo e.o.

Een wandeling waar het landschap kenmerkt zich door essen, bossen (Boswachterij Exloo), (Boswachterij Odoorn), Hunzebos, heide (Molenveld),en veen (Zoersche Landen), over de Hondsrug. Het landschap hier is divers.

Enkele bezienswaardigheden die we onderweg tegenkwamen:

Na het verlaten van de hoofdstraat (startpunt) langs de schaapskudde.

Rond Bargi: is de naam van de grafheuvel die in Exloo ligt en stamt uit de bronstijd (ongeveer 4000 jaar gelden). Dit is de periode na de hunebedden. In een grafheuvel werden meerdere mensen begraven/ bijgezet. De grafheuvel is nooit afgegraven maar wel is de grafheuvel met een grondradar onderzocht. Tijdens het wandelen zijn de glooiingen in het landschap duidelijk zichtbaar. Deze zijn ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan. Toen ijs vanuit het Noordzeegebied over Groningen en Drenthe trok;

Hunebed D30: is een stenen grafkamer die stamt uit de trechterbeker tijdperk, ongeveer 4300 tot 2700 jaar voor Christus. Er werden diverse mensen in de grafheuvel begraven. Dit hunebed is vrijwel intact gebleven. De stenen die de muren, het dak en de toegang toegangspoort tot de hunebed vormen zijn bijna allemaal nog aanwezig. Oorspronkelijk was het hunebed bedekt met plaggen, zand en zwerfkeien. In de grafkamer zijn potten en menselijk as gevonden.

Het stormbos: is op 13 november 1972 tijdens een zware storm ontstaan. Vele hectares bos is toen verloren gegaan. Op het stormbos na is alles opnieuw aangeplant. Om schade door toekomstige stormen te beperken zijn verschillende soorten bomen aangeplant. Wetenswaardigheid van het Stormbos in de bossen van Exloo: In de bossen van Exloo ligt in vak 165 het Stormbos. Het bos ligt ten oosten van de pingo ruïne op het Buinerveld. De ontwikkeling van dit bos maakt duidelijk dat niet opruimen kan leiden tot meer biodiversiteit. In het vak zie je omgewaaide bomen die verder zijn gegroeid – een bijzonder beeld wat je doet denken aan een wildernis! Als natuurliefhebber is een bezoek aan deze natuur een aanrader. In de herfst is het stormbos bijzonder door de vele paddenstoelen.

Bron Stormbos:https://www.hunebednieuwscafe.nl/…/stormbos-in-de…/

Verzet monument in het bos: is een houten kruis. Op het herdenkingskruis zijn de namen en de geboorte- en overlijdensdata van vijf verzetsstrijders aangebracht. Deze verzetsstrijders kenden elkaar niet. Zij werden afzonderlijk in de loop van september 1944 gearresteerd. Vervolgens werden ze gevangengezet in een kamer aan de voorzijde van het Scholtenhuis in Groningen. Op 19 september 1944 werden zij allen in de boswachterij Exloo gefusilleerd. Eén persoon overleefde de schietpartij en werd vrijgelaten.

Na afloop van deze wandeling catering bij Bakkerij Van Veenen Exloo Doddema te Exloo.

Klik HIER voor de foto’s

Volgende wandeling: woensdagmorgen 19-7-2023 vanuit Gieten/Eext.

Wil je ook mee op woensdagmorgen? Dan wel afstanden tussen ± 12 – ± 15 km.

Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres.

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.

