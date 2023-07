“Witte Olifanten” in het Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Onder de titel “Witte Olifanten” organiseert het Streekhistorisch Centrum jaarlijks in de zomermaanden een expositie over keramische sculpturen. Het begon allemaal in 2013 in de watertoren in Stadskanaal. Daarna verhuisde de expositie naar de Oude Stelmakerij in Sellingen en sinds 2020 is de expositie terug in Stadskanaal. Dit keer in het “Huisje Manning”, de expositieruimte naast het SHC .

Een witte olifant is in de natuur een zeldzame verschijning. De titel “Witte Olifanten” verwijst daarom in overdrachtelijke zin naar iets moois, iets zeldzaams, te duur om te houden en te kostbaar om weg te doen. Jaarlijks geeft het Streekhistorisch Centrum daarmee een podium aan enkele kunstenaars uit Nederland of buurlanden die zich bezighouden met sculpturale keramiek.

Tijdens de negende editie van de “Witte Olifanten” mochten Marijke Klamer en Merel Wendt hun werk exposeren. Zij studeerden beiden af aan Academie Minerva.

Ingezonden door Boelo Lutgert