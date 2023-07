DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 11 juli 18.00 en 12 juli 8.15 uur is van de achterkant van een bedrijfspand aan het voet/fietspad Seilerweg, tussen de Neue Straße en de Vogelsang parkeerplaats een meter lange koperen regenpijp gestolen. De daders hebben geprobeerd een tweede exemplaar los te wrikken.

Rhede

Zondag heeft de politie in de Hauptstrasse in Rhede een fiets van het merk Kettler (zie foto) veilig gesteld. Men is op zoek naar de eigenaar. Deze of personen die meer weten over de herkomst van de fiets worden verzocht de politie in Papenburg te bellen.

Fresenburg

Zaterdag heeft iemand om 21.20 uur aan de Schützenweg in Fresenburg een akker met graan in brand gestoken. Getuigen wisten het vuur snel te doven, waardoor er geen noemenswaardige schade ontstond. De dader is er in een zwarte BMW vandoor gegaan. De politie verzoekt eventuele andere getuigen contact op te nemen met het bureau in Lathen.

Haren

Op 13 juli is tussen 9.55 en 10.10 uur in de Aldi aan de Rütenbrocker Straße in Haren de portemonnee van een 76 jarige vrouw uit haar tas gestolen. De portemonnee is later op de parkeerplaats teruggevonden. Het geld was weg.

Langen

Gistermiddag verloor om drie uur een 20 jarige bestuurster van een Opel Corsa de controle over haar voertuig en botste in de rechterberm tegen een boom langs de L60 bij Langen. Vervolgens sloeg de auto over de kop. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Meppen

Tussen 16.10 en 18.00 uur is gisteren aan de Am Emsufer een buitenboordmotor gestolen. De daders schroefden de motor van de achterkant van een boot en gingen er vandoor. De schade bedraagt 500 euro.